一定抓到你！紐約少女姦殺懸案35年後偵破 媽媽痛哭謝警察

美國紐約羅徹斯特14歲少女姦殺案高懸35年未破案，如今藉助DNA技術終於逮捕兇嫌，受害者母親痛哭著感謝警方。羅徹斯特警察臂章示意圖。（路透）

2020/09/12 15:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約羅徹斯特14歲少女溫蒂（Wendy Jerome），1984年感恩節外出發送生日賀卡時被姦殺，遺體於學校垃圾車裡被發現，此案高懸35年未破案，如今藉助DNA技術終於逮捕兇嫌，溫蒂的母親瑪琳（Marlene Jerome）痛哭感謝警方。

據《CNN》報導，羅徹斯特警監翁布利諾（Frank Umbrino）表示，1999年，受害者遺體上的精液DNA被上傳到FBI的數據庫中，但沒有找到任何匹配的嫌犯。時光飛逝，一轉眼來到2017年，紐約州修訂了法律，執法部門可以將刑事調查中取得的DNA進行家族DNA分析，因此警方便將溫蒂案的DNA提交上去。

請繼續往下閱讀...

2020年7月，紐約州犯罪實驗室的得到了新的線索，逐漸縮小了嫌疑人的範圍，最終鎖定目前居住在佛州的56歲男子威廉斯（Timothy Williams），警方9日在威廉斯家中將他逮捕歸案。

溫蒂的媽媽瑪琳在新聞發布會上，哭著感謝警察部門為了偵破此案所付出的努力，「我從沒想過會有這一天，而現在就發生了，我只是希望丈夫能活著看到，但他已於2011年去世。」

瑪琳說，她知道丈夫已經和女兒溫蒂相聚了，他們會互相微笑並說著「結束了，終於結束了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法