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    一定抓到你！紐約少女姦殺懸案35年後偵破 媽媽痛哭謝警察

    美國紐約羅徹斯特14歲少女姦殺案高懸35年未破案，如今藉助DNA技術終於逮捕兇嫌，受害者母親痛哭著感謝警方。羅徹斯特警察臂章示意圖。（路透）

    美國紐約羅徹斯特14歲少女姦殺案高懸35年未破案，如今藉助DNA技術終於逮捕兇嫌，受害者母親痛哭著感謝警方。羅徹斯特警察臂章示意圖。（路透）

    2020/09/12 15:10

    〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約羅徹斯特14歲少女溫蒂（Wendy Jerome），1984年感恩節外出發送生日賀卡時被姦殺，遺體於學校垃圾車裡被發現，此案高懸35年未破案，如今藉助DNA技術終於逮捕兇嫌，溫蒂的母親瑪琳（Marlene Jerome）痛哭感謝警方。

    《CNN》報導，羅徹斯特警監翁布利諾（Frank Umbrino）表示，1999年，受害者遺體上的精液DNA被上傳到FBI的數據庫中，但沒有找到任何匹配的嫌犯。時光飛逝，一轉眼來到2017年，紐約州修訂了法律，執法部門可以將刑事調查中取得的DNA進行家族DNA分析，因此警方便將溫蒂案的DNA提交上去。

    2020年7月，紐約州犯罪實驗室的得到了新的線索，逐漸縮小了嫌疑人的範圍，最終鎖定目前居住在佛州的56歲男子威廉斯（Timothy Williams），警方9日在威廉斯家中將他逮捕歸案。

    溫蒂的媽媽瑪琳在新聞發布會上，哭著感謝警察部門為了偵破此案所付出的努力，「我從沒想過會有這一天，而現在就發生了，我只是希望丈夫能活著看到，但他已於2011年去世。」

    瑪琳說，她知道丈夫已經和女兒溫蒂相聚了，他們會互相微笑並說著「結束了，終於結束了。」

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