疑線上遊戲糾紛！ 美玩家開車狂飆2700公里射殺對方

塔納經常會在電玩直播平台Twitch上直播。（圖擷取自Twitch）

2020-08-22 14:34:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名23歲男子日前開車狂飆2700公里，從加州到德州槍殺一名18歲男子。警方初步研判，這起案件可能與網路線上遊戲的糾紛有關。

加州《信使新聞》（The Mercury News）報導，德州花丘鎮（Flower Mound, TX）警察局表示，受害者為住在德州的18歲男子塔納（Matthew Thane），約在當地時間上午6時，在屋外被頭戴黑色安全帽、身穿牛仔褲的兇嫌槍殺，警方很早就不認為槍擊事件是隨機行為，且認定兇嫌不是當地人。警方透露，兇嫌利用瓦斯桶在屋外縱火，引誘被害人到屋外後射殺。

請繼續往下閱讀...

德州《NBC DFW》報導，警方初步調查發現，兇嫌為被害人在網路遊戲上認識的「熟人」，透過手機數據，兇嫌開車從加州普萊森頓（Pleasanton, CA）前往德州花丘鎮，然後在72小時內返回普萊森頓家中。在不休息的情況下，從加州普萊森頓開車到德州花丘鎮單程通常要25小時，距離約2700公里。

花丘鎮警方聯繫普萊森頓警局協助搜查，2名德州刑警前往加州協助調查，警方19日在得到搜索令後前往兇嫌普萊森頓家中，到達現場與兇嫌一度對峙，警方進入屋內後發現兇嫌死於槍傷。當局並未公布兇嫌的姓名，以及正式死亡原因。

根據社群媒體貼文顯示，塔納是在電競界稍有名氣，許多「決勝時刻」（Call of Duty）的玩家都認識他，塔納也經常會在電玩直播平台Twitch上直播。不過，警方強調，雖然「強烈懷疑」兩人在線上遊戲上熟識，但案件動機仍在調查中，並呼籲民眾在網路上要保持謹慎。

在不休息的情況下，從加州普萊森頓開車到德州花丘鎮單程通常要25小時，距離約2700公里。（圖擷取自Google地圖）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法