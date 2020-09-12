不妙！美俄勒岡野火恐釀大規模傷亡 已有數十人失蹤

美國俄勒岡州野火滔天，州府正在為大規模傷亡事件做準備，目前已有數十人失蹤。圖為搜救人員在殘骸中尋找是否有失蹤民眾的遺體。（法新社）

2020/09/12 13:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國俄勒岡州陷入滔天野火，州府緊急事務管理總監菲爾普斯（Andrew Phelps）表示，官員們「正在為大規模傷亡事件做準備」，目前已有數十人失蹤、數千棟建築物被燒毀。

據《美聯社》報導，俄勒岡州州長布朗（Kate Brown）表示，州內有50萬人被要求撤離或準備撤離，馬里昂郡和傑克遜郡傳出數十人下落不明。位於波特蘭的俄勒岡會議中心已成為了臨時避難所，但波特蘭也被惡火所包圍，11日的空氣品質是全球主要城市裡最差的。

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俄勒岡州官員尚未透露野火所造成的確切死亡人數，但據了解至少有8人喪命。俄勒岡大規模野火並不一定全都是自然造成的，傑克遜縣郡警長西克勒（Nathan Sickler）指出，1名41歲的男子因涉嫌在鳳凰城附近兩次縱火，目前已被逮捕。

成千上百的消防員正在與野火戰鬥，防止火勢延燒到人口稠密區，不幸中的大幸是，風向的轉變和濕度的增加阻擋了野火燒進市區。

俄勒岡州消防資訊專員邁爾斯（Stefan Myers）表示，從太平洋吹進來的風讓野火停下不再前進，消防員們也努力不讓兩股大型野火結合，否則可能會讓餘燼飛往安全區域導致更嚴重的火勢。

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