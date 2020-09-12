武漢肺炎》3月中旬以來首次 加拿大單日新增死亡數「加零」

加拿大當局昨天（11日）通報單日新增死亡數「加零」，是3月15日以來首次。（彭博）

2020/09/12 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍在加拿大蔓延，隨著部分省份鬆綁防疫政策，學生重返學校之際，新增病例近日來再出現上升趨勢，但也不是沒有好消息，加拿大當局昨天（11日）通報單日新增死亡數「加零」，是3月15日以來首次。

據《路透》報導，加拿大衛生當局週五（11日）通報單日新增武漢肺炎確診702例、死亡0人，致使武漢肺炎確診累計增至13萬5626例、死亡9163人，儘管確診人數仍在上升，不過這是加拿大3月15日以來，首次單日新增死亡數「加零」。

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《路透》指出，就在加拿大大部份區域先前走入鬆綁防疫限制，學校重啟之時，加拿大的感染情況在近幾日以來面臨增加的趨勢，而當局亦對此發出警告，希望能避免新一波疫情爆發，因此，一些省份如英屬哥倫比亞省又宣佈新的宵禁措施，企圖追蹤疫情散播途徑。

《路透》提及，儘管加拿大疫情短期內呈上升趨勢，但對比美國，加拿大的情況相對「健康」多了。美國目前累計死亡數已突破19萬人，全國有超過638萬人感染武漢肺炎。加國當局則因過去對抗非典型肺炎冠狀病毒（SARS）及其他傳染病的經驗，幫助衛生部門進行更好的準備，而SARS當時在加拿大造成44人不幸死亡。

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