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    任志強批習近平獲罪 不聘律師出庭拒絕認罪

    因言獲罪的前中國華遠集團董事長任志強，11日上午9時30分在北京市第二中級人民法院出庭應訊。圖為疑似押送任志強的車輛在戒護下抵達法院。（中央社）

    因言獲罪的前中國華遠集團董事長任志強，11日上午9時30分在北京市第二中級人民法院出庭應訊。圖為疑似押送任志強的車輛在戒護下抵達法院。（中央社）

    2020/09/11 20:17

    〔中央社〕因言獲罪的前華遠集團董事長任志強上午在北京出庭應訊。消息人士透露，旁聽席除2、3名家屬外，都是官方安排的人員，沒有准許任何人旁聽。而任志強也沒有聘請律師，堅持自辯。

    這名消息人士向中央社記者表示，據他了解，任志強面對檢察官當庭指控及法官訊問，絕大部分都拒絕認罪，且給予反駁，也有一小部分則以「記憶不清」回答。內容則涉及任職華遠期間帳務矛盾、資金流向及圖利家人等。

    消息人士指出，任志強出庭時，身體及精神狀態「還算可以」。但院方今天安排的庭訊時間頗長，從上午9時30分進行到近12時休息用餐。午後繼續開庭，法官直到下午3時過後才宣布休庭，擇期再審。

    根據北京第二中級人民法院公告，任志強被檢方依涉嫌貪汙、受賄、挪用公款及國有公司人員濫用職權等4項罪嫌起訴。

    自由亞洲電台引述中國資深媒體人高瑜說法指出，任志強被捕後，一度傳出家屬委託律師為他辯護，但被任志強拒絕，堅持自辯。此外，任志強2014年自華遠退休時曾接受職務審計，並沒有任何問題。

    報導引述另一名消息人士說法，指辦案人員2個月前曾承諾為任志強指定辯護律師，但他拒絕接受安排，並聲明將自辯。1個月前，任志強收到檢方起訴書，但拒絕檢方指控的所有罪名。

    此外，包括美國、歐盟、日本、澳洲等國駐中國大使館也對任志強案表達關切，且曾申請今天前往旁聽庭審，但被官方以防疫為由拒絕。

    任志強3月初因私下撰文批評中共總書記習近平是「剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑」，且有「誰不讓我當皇帝，就讓你滅亡」之心，觸怒當局。

    4月7日，中共北京市紀委宣布任志強因「涉嫌嚴重違紀違法」，接受「紀律審查和監察調查」，註定他將遭到牢獄之災。

    中共北京市紀委7月23日更宣布，任志強「嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法，並涉嫌貪汙、受賄、挪用公款、國有公司人員濫用職權犯罪」，因此被開除黨籍，並移送檢察機關審查。

    京市第二中級人民法院11日上午開庭審理前中國華遠集團董事長任志強案。在開庭前，法院門口已有員警在場戒備，防止媒體及民眾聚集。（中央社）

    京市第二中級人民法院11日上午開庭審理前中國華遠集團董事長任志強案。在開庭前，法院門口已有員警在場戒備，防止媒體及民眾聚集。（中央社）

    國地產商任志強撰文批判中共總書記習近平獲罪，圖為任志強在2015年的資料畫面。（中新社提供，中央社）

    國地產商任志強撰文批判中共總書記習近平獲罪，圖為任志強在2015年的資料畫面。（中新社提供，中央社）

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