未成年基督徒也抓！中國16歲少女挨電擊、打耳光 被逼放棄信仰

江光梅（見圖）因為撰寫信仰經歷文章於2018年9月被捕，當時她年僅17歲。（擷取自《寒冬》）

2020/09/10 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國打壓宗教信仰連未成年信徒也不放過。雜誌《寒冬》收錄4名「全能神教會」基督徒經歷，其被捕年紀介於16至18歲，有的經歷非法關押、親友被禁止探視，有的被關進法制教育中心，經過電擊、打耳光、禁止睡覺等折磨後，被迫簽署放棄信仰聲明書。

關注中國宗教自由及人權狀況的雜誌《寒冬》報導，全能神教會基督徒江光梅因為撰寫信仰經歷文章於2018年9月被捕，當時她年僅17歲，並被非法關押1年8個月。由於江光梅自認實踐信仰不屬於犯罪，被法院認定為「不認罪」，判處3年有期徒刑。

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2019年4月，另一名17歲教徒被判有期徒刑3年，同時被捕的一名18歲基督徒則被重判4年，2人都被罰款人民幣2萬元（約新台幣8萬5000元）。判刑前，她們被關押10個月之久。

一名政府內部人士指稱，這2名基督徒被關押在一處祕密審訊基地，受到刑訊逼供，政府不但禁止親友探視，連判刑時也沒有通知家屬，違背《公安機關辦理未成年人違法犯罪案件的規定》第11條規定，「訊問違法犯罪的未成年人時，……應當通知其家長或者監護人或者教師到場。」

另一名全能神教會基督徒於2014年8月被關進法制教育中心。她當時年僅16歲，被灌輸無神論思想，被迫聽針對全能神教會的各種污衊、毀謗，只要出聲反駁或表現出「不願意聽」的態度就會被搧耳光。有一次，中心人員把她踹倒在地，猛打耳光，還抓住頭髮把她往牆壁撞。

中心人員為了讓這名教徒放棄信仰，連續3天禁止她睡覺，把她銬在窗戶上站立許久，甚至拿電棍電擊。該名少女最後被迫簽了放棄信仰聲明書才獲釋，但被政府列為監控對象。

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