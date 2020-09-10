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    中國審查擋文 龐皮歐曝《人民日報》拒刊美大使文章

    美國國務卿今天指控中共官媒《人民日報》拒絕美國駐華大使的專文，缺乏新聞自由。（背景圖取自路透，本報合成）

    美國國務卿今天指控中共官媒《人民日報》拒絕美國駐華大使的專文，缺乏新聞自由。（背景圖取自路透，本報合成）

    2020/09/10 20:05

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）今天（10日）在推特上指控中共官媒《人民日報》拒絕美國駐華大使的專文，批中國政府卻乏新聞自由，成天只會抱怨與美國之間缺乏公平待遇，而今發生這種事根本是在打臉自己。對此，中國外交部痛罵龐皮歐找碴，聲稱人民日報有權拒絕刊發有明顯錯誤、充滿偏見的文章。

    龐皮歐今天在推特上表示，中國駐美大使得以在任何一家美媒自由發表文章，但中共官媒人民日報卻拒絕發表美國駐華大使布蘭斯泰（Terry Branstad）的專文，根本沒有新聞自由可言，此前還敢成天抱怨自己與美國之間缺乏公平、對等的待遇。

    中國外交部發言人趙立堅對此表示，美國駐華使館日前要求人民日報在9月4日以前刊登布蘭斯泰的文章，要求全文刊發，且不得修改。但他聲稱，此篇文章錯漏百出，與事實嚴重不符，充斥著對中方的惡毒攻擊抹黑，批龐皮歐是在刻意找碴。

    人民日報發言人也斥責龐皮歐無端攻擊中國媒體，對此表達強烈抗議，還說有必要還原事實真相。人民日報強調，他們有權對投稿做必要修改和編輯，也有權拒絕刊發有明顯事實錯誤和充滿偏見的文章。

    美國國務卿今天指控中共官媒《人民日報》拒絕美國駐華大使的專文，缺乏新聞自由。（法新社）

    美國國務卿今天指控中共官媒《人民日報》拒絕美國駐華大使的專文，缺乏新聞自由。（法新社）

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