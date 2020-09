中國審查擋文 龐皮歐曝《人民日報》拒刊美大使文章

2020/09/10 20:05

〔即時新聞/綜合報導〕美國國務卿龐皮歐(Mike Pompeo)今天(10日)在推特上指控中共官媒《人民日報》拒絕美國駐華大使的專文,批中國政府卻乏新聞自由,成天只會抱怨與美國之間缺乏公平待遇,而今發生這種事根本是在打臉自己。對此,中國外交部痛罵龐皮歐找碴,聲稱人民日報有權拒絕刊發有明顯錯誤、充滿偏見的文章。

龐皮歐今天在推特上表示,中國駐美大使得以在任何一家美媒自由發表文章,但中共官媒人民日報卻拒絕發表美國駐華大使布蘭斯泰(Terry Branstad)的專文,根本沒有新聞自由可言,此前還敢成天抱怨自己與美國之間缺乏公平、對等的待遇。

中國外交部發言人趙立堅對此表示,美國駐華使館日前要求人民日報在9月4日以前刊登布蘭斯泰的文章,要求全文刊發,且不得修改。但他聲稱,此篇文章錯漏百出,與事實嚴重不符,充斥著對中方的惡毒攻擊抹黑,批龐皮歐是在刻意找碴。

人民日報發言人也斥責龐皮歐無端攻擊中國媒體,對此表達強烈抗議,還說有必要還原事實真相。人民日報強調,他們有權對投稿做必要修改和編輯,也有權拒絕刊發有明顯事實錯誤和充滿偏見的文章。

The Chinese Communist Party complains about a lack of fair and reciprocal treatment with the U.S. At the same time the CCP refused to run Ambassador Branstad’s op-ed in the People’s Daily, while their ambassador is free to publish in any U.S. media outlet.