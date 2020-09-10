母打911助13歲兒送醫 美警到場開槍把人打到重傷

據統計，美警自2015年以來已射殺1254名精神病患。（路透）

2020/09/10 08:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國再傳警方執法過當爭議，一名猶他州母親因13歲兒子精神狀況極度不穩，打給911尋求警消協助送醫，結果警方到場後竟對他連開數槍，傷勢嚴重。

綜合外媒報導，該名母親表示，兒子卡麥隆有亞斯伯格症，事發當日是她睽違近一年後首次回到工作岡位，卡麥隆出現陷入嚴重分離焦慮，她遂撥打911報案，希望警消能協助兒子就醫治療。

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母親指出，原先她以為警方會盡可能地使用最小程度的武力，未料警方卻對他開槍，強調卡麥隆未持有武器或其它東西，只是因為感到憤怒而大吼大叫，強調「他只是個孩子，試圖吸引注意，不知道怎麼控制自己。」

警方在記者會中解釋，他們所接到的通報為「暴力精神事件」，指對方持有武器且對他人造成威脅，但員警到場後沒有跡象顯示男孩攜武，後來一名員警在他試圖逃跑時開槍。

卡麥隆受傷的部位包括肩膀、雙腳腳踝、腸道和膀胱。他的母親提到，這些傷害對卡麥隆會產生哪些長期影響還是未知數，能確定的只有得花上長時間且多種類的治療才有辦法恢復。據《華盛頓郵報》統計，2015年起已有1254名精神疾病者遭警方射殺，佔了此期間全美警方射殺人數的22％。

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