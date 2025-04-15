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    美國下一波關稅恐衝擊藥品 邱泰源：癌症藥可能漲價、會做好準備

    衛福部長邱泰源今（15日）在立院表示，若進口藥品漲價，健保署會依規申請調價，不會影響藥物進口。（記者塗建榮攝）

    衛福部長邱泰源今（15日）在立院表示，若進口藥品漲價，健保署會依規申請調價，不會影響藥物進口。（記者塗建榮攝）

    2025/04/15 10:34

    〔記者李文馨／台北報導〕美國總統川普祭出對等關稅政策，外界預期藥品恐將成下一波加徵關稅對象，外界憂心恐衝擊台灣健保用藥市場。對此，衛福部長邱泰源今（15日）在立院表示，若進口藥品漲價，健保署會依規申請調價，不會影響藥物進口；並提到，從美國進口的癌症藥品可能會漲價，衛福部會做最好準備。

    邱泰源今天上午赴立法院列席行政院長卓榮泰施政總質詢。媒體會前詢問，美國藥品擬課關稅，邱昨天說健保有因應機制，是否代表要漲價？邱泰源回應，預防勝於治療，都要準備好各種可能會發生情況，做好妥善準備對人民健康很重要藥品。

    邱泰源說，雖然第一波沒有藥品、醫材，但關稅變來變去，還是擔心進口藥會有漲價可能性，不過「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」第34條寫得很清楚，如果有漲價的話，最後會做成本分析，並跟健保署申請，健保署就會依據這樣調價，不會影響藥物進口，衛福部會在缺藥這部分做最好的準備。

    媒體追問，美國進口藥中以癌症藥品居多，衛福部如何因應？邱泰源說，台灣約有10％的藥品是由美國進口，衛福部有關心癌症藥品的進口量，絕對要符合國內使用，有可能這部分會漲價，政府會做最好準備，請國人安心，無論是藥價調整因應，或缺藥平台的靈活性，這兩個機制都會來保障國人用藥充分跟安全，請大家放心。

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