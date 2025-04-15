連署偽造只辦罷綠不辦罷藍？ 李進勇：沒有任何差別對待

中選會主委李進勇立院受訪。（記者塗建榮攝）

2025/04/15 10:22

〔記者李文馨／台北報導〕國民黨青年軍發起對民進黨立委吳沛憶、吳思瑤罷免案，其召集人劉思吟、賴苡任及領銜人李孝亮、張克晉等人住處被調查局搜索。對於藍營部分人士質疑「辦藍不辦綠」，中選會主委李進勇今（15日）在立院受訪表示，「沒有任何差別對待」，並呼籲民眾「以此為鑑」，盼遵守法律規定。

台北地檢署昨指揮調查局台北市調處發動搜索，約談國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安、國民黨台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛、吳沛憶罷免案召集人劉思吟及領銜人李孝亮、吳思瑤罷免案召集人賴苡任及領銜人張克晉共6名被告，檢方複訊後先將張克晉請回，並將劉思吟丈夫林叡改列被告，今日凌晨依偽造文書等罪嫌諭令6名被告20萬元至50萬元不等金額交保，並均限制出境出海。

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李進勇對此表示，相關案件已進入司法程序，中選會尊重司法機關的調查，不予評論；司法機關若有需要，各地選委會及中選會將全力配合。他呼籲，希望大家「以此為鑑」，第二階段連署還在進行中，希望大家共同遵守法律規定。

針對藍營質疑只辦罷綠團體，李進勇說，「不予評論」，他強調，司法機關有自己的偵查節奏，選務機關只要查對時發現有疑似偽造的情況，就會告發，目前統計有41案有違法嫌疑，已經移送39案，還有2案還在整理資料中，近期就會移送，「沒有任何差別對待」，相信司法機關也會秉公處理。

中選會昨發聲明回應，今年2月間共收到61件罷免案，涉及偽造情事或有往生者連署者計41件，迄11日為止，中選會已向最高檢察署告發者計39件，其餘2件待彙整資料後，亦會依法告發，未有差別待遇。

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