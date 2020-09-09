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    中共軍隊黨建條例實施 強調黨的絕對領導、軍委主席負責制

    央視新聞報導，中共中央、中央軍委日前批准頒布施行「中國共產黨軍隊黨的建設條例」，其中強調貫徹、堅持黨對軍隊絕對領導、軍委主席負責制、聚焦備戰打仗等。（美聯社資料照）

    央視新聞報導，中共中央、中央軍委日前批准頒布施行「中國共產黨軍隊黨的建設條例」，其中強調貫徹、堅持黨對軍隊絕對領導、軍委主席負責制、聚焦備戰打仗等。（美聯社資料照）

    2020/09/09 21:13

    〔中央社〕中國中央電視台新聞app（應用程式）報導，中共中央、中央軍委日前批准頒布施行「中國共產黨軍隊黨的建設條例」，其中強調貫徹、堅持黨對軍隊絕對領導、軍委主席負責制、聚焦備戰打仗等。

    報導稱，這份條例是為貫徹中共總書記、中央軍委主席習近平強軍思想，堅持黨對軍隊絕對領導，堅持全面從嚴治黨以及堅持聚焦備戰打仗所作出的全面規定，並將貫徹軍委主席負責制等。

    報導也提到，這份條例對軍隊黨建指導思想、目標任務和原則，黨對軍隊絕對領導和貫徹軍委主席負責制的重大問題，軍隊的黨組織和軍隊黨的紀律檢查機關的有關問題，軍隊黨的建設主要任務，軍隊黨的建設工作責任制和監督保障機制等作出具體要求，以進一步加強黨在軍隊內的建設。

    報導表示，這份「條例」也是中共全面規範軍隊黨建的基礎主幹黨內法規，是推進軍事政策制度改革的一部分。

    據新華社，中共中央6月底時召開會議，由習近平主持，會中審議「中國共產黨軍隊黨的建設條例」及「中國共產黨基層組織選舉工作條例」。

    當時的會議便要求，要全面深入貫徹「軍委主席負責制」，持續深化政治整訓，做到絕對忠誠、純潔、可靠。且要堅持聚焦「備戰打仗」，把「戰鬥力」藉由政治優勢轉化為制勝優勢。

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