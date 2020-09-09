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    習近平喊出5個「絕不答應」 美學者：習已被逼到牆角

    觀察習近平喊出的5個「絕不答應」口號，丹佛大學國際關係學院教授趙穗生認為，這代表習近平的確受到非常大的威脅。（法新社）

    觀察習近平喊出的5個「絕不答應」口號，丹佛大學國際關係學院教授趙穗生認為，這代表習近平的確受到非常大的威脅。（法新社）

    2020-09-09 06:53:30

    〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平日前在紀念中國抗戰勝利75周年座談會上的致詞中，強調5個「絕不答應」的口號，被視為是回應美國國務卿龐皮歐在7月時所說的「要將中國人民與中共作出區分」言論。丹佛大學國際關係學院教授趙穗生認為，習近平使用「絕不答應」這樣的強烈措詞，代表習近平的確受到非常大的威脅，在一定程度上是他被逼到牆角下，不得不對此作出強烈反應。

    根據《美國之音》報導，趙穗生指出，習近平說的幾個「絕不答應」口號，正是針對龐皮歐而來，因為龐皮歐呼籲將中共及中國人民區分開來，這涉及到習近平長期執政和中共政權的合法性，這對中共來說是不容妥協的「核心利益」之一，而核心利益又分為中共執政、領土完整性以及經濟發展等3個面向，核心利益同時也是中共政權生存的底線，在這情況下，習近平沒有退讓餘地，所以必須作出最強烈的反應。

    趙穗生提到，習近平除了提到5個「絕不答應」之外，還提到了5個「必須」，分別是必須堅持共產黨領導，必須走社會主義道路，必須堅持以人民為中心，必須堅持鬥爭精神，必須堅定不移走和平發展道路等。趙穗生認為，習近平首先提到共產黨的領導，讓人聯想到中國在當今美中關係惡化、四面受敵的狀況下，習近平可能感受到中共與他個人的長期統治正受到威脅。

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