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    日本職棒和J聯盟遞交請願書 希望入場觀眾上限放寬至2萬人

    日本棒球機構和日本職業足球聯賽昨日遞交請願書，希望將入場觀眾人數上限提高到2萬人。圖為日職軟銀鷹福岡YAHUOKU巨蛋。（路透）

    日本棒球機構和日本職業足球聯賽昨日遞交請願書，希望將入場觀眾人數上限提高到2萬人。圖為日職軟銀鷹福岡YAHUOKU巨蛋。（路透）

    2020-09-09 09:34:23

    〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍未平息，各項運動賽事都還是具有入場人數限制，日本棒球機構（NPB）和日本職業足球聯賽（J聯盟），昨日向經濟再生擔當相西村康稔遞交要求放寬觀眾人數限制的請願書，希望將入場觀眾人數上限提高到2萬人，或是可容納人數的50%。

    根據日本《共同社》報導，日本職棒和職業足球聯賽從6月起以無觀眾形式舉行正式比賽，7月10日開始以5000人為上限接納觀眾，政府原先計劃在8月1日將上限提升至可容納人數的50%，但由於疫情再度擴大而暫緩。而日本棒球機構和日本職業足球聯賽昨日遞交請願書，希望將入場觀眾人數上限提高到2萬人。

    J聯賽主席村井滿表示，各隊體育場的大小有差異，若是將上限一律設為5000人，日產體育場和埼玉體育場會有90%以上是空的，如果放寬限制，將爭取先將可容納人數的30%設為上限，接著再分階段擴大到2萬人。

    而日本政府考慮通過放寬活動限制，兼顧疫情對策和經濟活動，並朝著最快19日放寬的方向進行討論，將參考全國的疫情狀況，在11日召開的武漢肺炎感染症對策小組會上做出最終判斷。對明年舉辦東京奧運和殘奧來說，職業賽事在做好防疫的同時接納觀眾是寶貴經驗，目前職棒和J聯賽觀眾尚未出現的群聚感染病例。

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