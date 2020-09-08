杜特蒂引中資在馬尼拉灣設機場 海軍首長反對遷基地

菲律賓總統杜特蒂。（美聯社資料照）

2020-09-08 23:56:58

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂自2016年6月上台後，宣布改走親中路線，希望藉由中國的基礎建設投資帶來經濟利益，但菲律賓海軍首長巴科多（Giovanni Carlo Bacordo）卻反對遷移馬尼拉灣的海軍基地，讓地給有中資參與的機場建設案。

綜合外媒報導，這項桑格利角國際機場建設案預計斥資5000億比索（約台幣3009億），要求海軍從桑格利角（Sangley Point）撤軍，目的是希望緩解馬尼拉的尼諾伊·阿基諾國際機場（Naia）的繁忙交通。

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參與其中的中資為中國交通建設公司，菲律賓海軍首長巴科多表示，中國交通建設公司近期才在南海興建非法的人工島礁，被美國列入黑名單，而上週杜特蒂才批准中國交通建設公司參加菲律賓的基礎建設計畫。巴科多補充，桑格利角是重要的軍事戰略位置，是美國前海軍基地，菲律賓海軍希望能留在這裡，才能確保此地沒有違反安全的行為。

巴科多也澄清，海軍並不是反對建設桑格利角國際機場，而是希望與其共存，他說「桑格利角守護著馬尼拉灣的入口，而馬尼拉灣是菲律賓的重心，我們想留在那裏，因為我們想保護馬尼拉灣。」巴科多也指出桑格利角對菲律賓的特殊歷史意義，此地曾是美西戰爭期間爭奪馬尼拉灣的地點，可說是西班牙結束對菲國百年統治的關鍵。

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