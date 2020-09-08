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    黑手黨老大獄中耍狠 咬斷獄警小指吞下肚

    義大利一名被判處無期徒刑的西西里黑手黨老大，在監獄中與執法人員爆發衝突時，竟一口咬斷獄警的手指還吞下肚。圖為執法人員在羅馬雷比比亞監獄外守衛。（歐新社）

    義大利一名被判處無期徒刑的西西里黑手黨老大，在監獄中與執法人員爆發衝突時，竟一口咬斷獄警的手指還吞下肚。圖為執法人員在羅馬雷比比亞監獄外守衛。（歐新社）

    2020-09-08 23:38:30

    〔即時新聞／綜合報導〕義大利一名被判處無期徒刑的西西里黑手黨老大，在監獄中與執法人員爆發衝突時，竟一口咬斷獄警的手指還吞下肚。

    《法新社》報導，義大利紙媒《信使報》（Il Messaggero）指出，現年60歲的法納拉（Guiseppe Fanara）在羅馬雷比比亞監獄（Rebibbia）服刑，6月時在獄警巡視他的牢房時，法納拉襲擊了7名警衛。

    法納拉來自義大利西西里惡名昭彰黑手黨幫派「柯沙諾斯特拉」（Cosa Nostra），他被依據該國針對黑手黨成員制定的嚴格刑法「41-bis」判刑，迄今已在獄中服刑9年。

    《信使報》指出，「在衝突中，他（法納拉）咬斷了警衛的小指」，「手指消失了，這讓羅馬檢方斷定它已經被吃了。」犯人還使用掃帚作為武器攻擊其他6名獄警，大喊「我會像殺豬一樣割斷你的喉嚨！」

    報導指出，法納拉在這之後被轉移到薩丁尼亞島上安全等級較高的薩薩里（Sassari）監獄，且正面臨新的指控，包括加重攻擊和抵抗逮捕。

    今年初，義大利原本決定釋放年老體弱的黑幫老大，包括一些頗具影響力的「柯沙諾斯特拉」成員，但因引起民眾強烈抗議，迫使司法部撤回這項決定。

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