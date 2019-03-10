不滿「被分手」 她雇黑手黨殺男友封進水泥牆

2019-03-10 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕1名64歲婦女不滿遭前男友背叛，雇用4名西西里黑手黨殺手殺害前男友，殺手們用水泥將他活生生地封在一棟別墅的牆柱內。目前這名涉案女子已被警方逮捕。

綜合外媒10日報導，當地警方表示，41歲的死者阿斯特利德（Lamaj Astrid）來自阿爾巴尼亞，自2013年開始下落不明，直到今年1月，當時卡塔尼塞塔省的反黑手黨檢察官在西西里島進行調查，當時米蘭塞納戈（Senago）有一棟別墅正在進行翻修，而阿斯特利德的屍體被發現封在該別墅的水泥柱裡。

根據調查人員的說法，涉案女子不能忍受阿斯特利德拋棄她，且對方還曾偷走她的珠寶，於是聯絡一群在西西里島的結識的男子殺人報復。警方指出，這名婦女在黑手擔任重要聯繫人，目前已依謀殺罪和隱瞞屍體罪，逮捕該女子和其他4名黑手黨兇手。

義大利巴勒摩大學著名的歷史教授盧波（Salvatore Lupo）表示，屍體遭水泥封牆是西西里黑手黨常見的犯案手法，因為警方找不到屍體，調查速度會變慢。有時黑手黨還會透過屍體傳達訊息，例如被害人如果生前偷偷向警方告密，被滅口時，他嘴裡會被塞入石頭；如果受害者偷錢或太貪心，殺手會把鈔票放在他的生殖器上。至今還有數十至數百名遭黑手黨暗殺的人，其遺體還未被發現。

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