武漢肺炎》香港研發石墨烯口罩 宣稱可滅近100％細菌

香港城市大學有研究團隊研發出一種低成本、快速的方法，可製作能自體殺菌的石墨烯口罩，據稱在太陽光照射下可於10分鐘內消滅99.998%的細菌，初步測試更發現可令人類冠狀病毒失去活性。示意圖。（歐新社）

2020-09-08 23:55:48

〔即時新聞／綜合報導〕香港城市大學有研究團隊研發出一種低成本、快速的方法，可製作能自體殺菌的石墨烯口罩，據稱在太陽光照射下可於10分鐘內消滅99.998%的細菌，初步測試更發現可令人類冠狀病毒失去活性，預計在今年底測試對新冠病毒的效果。

綜合外媒報導，香港城市大學化學系助理教授葉汝全今天（9月8日）表示，傳統生產石墨烯的方法成本高，而且需要極端環境，例如化學氣相沉積法需達800至1000度高溫，而濕法化學法則需用到強酸等材料，有一定危險性，團隊在2015年開發的「新二氧化碳激光系統」則可在室溫環境操作，能將大部分的含碳材料轉化為石墨烯。

請繼續往下閱讀...

他指出，激光感生的石墨烯具抗病毒能力，能透過石墨烯的親水或疏水性，對細菌表面造成破壞或加快細菌疏水速度，前者可破壞細菌膜，後者則可加速細菌流失水分；因應新石墨烯製作技術，團隊在去年9月進一步展開研究，將石墨烯用於製作口罩，「因市面上的外科口罩主要為過濾細菌，未有殺滅細菌功能」，而製作出的石墨烯口罩經測試後發現，在無光照環境下可殺滅80%細菌，而在太陽光下10分鐘可殺滅99.998%細菌，而抗病毒效果也相當優秀，初步發現5分鐘內能令超過90%的病毒失去活性，10分鐘後全部病毒失去活性。

葉汝全表示，製作出來的石墨烯口罩可清洗重複使用約10次，製作厚度也可從三層減至兩層，今年11月將進一步檢驗針對新冠病毒的滅菌效果；他強調，目前技術已經準備好，相信石墨烯口罩比外面市售的外科口罩安全，且穩定性也較高，待通過認證和測試後，希望可以與生產商合作，推出低成本的石墨烯口罩。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法