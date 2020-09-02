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    林鄭口罩戴不好還「手抖」 港網友狂酸：一戴一露

    林鄭月娥昨日在記者會中頻頻「喬口罩」。（美聯社）

    林鄭月娥昨日在記者會中頻頻「喬口罩」。（美聯社）

    2020-09-02 07:55:17

    〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥昨日在行政會議記者會中，談論12名日前試圖偷渡到台灣的香港青年可能「送中」，更主張香港沒有三權分立。然而林鄭月娥在記者會中也發生意外插曲，疑似因為口罩太緊，耳後掛繩頻頻滑落，到最後林鄭月娥乾脆不戴，並說「希望攝影記者不要拍」，被香港網友笑稱是「一戴一露」。

    林鄭月娥昨日在記者會中，疑似因為口罩太緊，掛繩無法掛在耳朵上方，只能卡在中間甚至頻頻滑落，林鄭月娥也在記者會中多次「喬口罩」，但在口罩掛繩好不容易掛上耳朵後，卻又再次滑落，林鄭月娥只能用右手將掛繩掛住耳朵，讓她無奈苦笑：「希望攝影記者不要這樣拍我好不好啊，我還是要戴回去的，對不起，可能口罩很緊。」

    林鄭月娥隨後又再度嘗試戴好口罩，試了兩三次還是無法戴好，她就向一旁說：「有沒有一個給我換？不知道為什麼突然會這樣。」香港網友在看到林鄭月娥的糗態後也紛紛留言諷刺：「有什麼理由戴不了嗎？今天是農曆7月14日，做了那麼多違背良心良知的事，讓鬼整了。」、「不是全港一個人一個口罩而已嗎？我沒拿不代表可以多一個給妳用。」、「口罩戴不好應該要罰錢吧？」、「一戴一露，香港製造。」

    也有香港網友注意到，林鄭月娥在戴口罩時右手一直頻繁抖動，留言表示：「有沒有人覺得她手抖得很嚴重？」、「手抖成這樣，是不是有什麼事？」

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