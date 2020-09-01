有鬼！ 香港全面普篩今開跑 黃之鋒6點懶人包籲杯葛

香港武漢肺炎普篩計劃今（1）日展開，香港特首林鄭月娥（見圖）表示，計劃對抗疫有益，對社會有利，有助經濟活動和市民社交生活早日恢復，公眾應積極參與。（彭博）

2020-09-01 17:30:57

〔即時新聞／綜合報導〕香港今（1）日正式展開武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）普篩計畫，雖然港府近日刊登廣告呼籲港人踴躍參與普篩，但有不少公衛專家、社運人士質疑成效及送中可能性。對此，前香港眾志秘書長黃之鋒今列出六大重點，呼籲港人集體杯葛全民檢測。

港府今展開武漢肺炎普及社區檢測計畫，截至8月31日晚18時，累計55.3萬名香港人成功登記預約檢測，特首林鄭月娥今上午也率領司局長及行政會議成員，分批在政府總部的檢測中心接受檢測；她表示，計劃對抗疫有益，對社會有利，有助經濟活動和市民社交生活早日恢復，公眾應積極參與。

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對此，近期不斷積極呼籲抵制香港普篩的黃之鋒在臉書表示，全民檢測如同驗孕測試，而全面封關則等同於避孕，港府浪費公帑進行「檢測」卻堅拒「封關」，根本無險可守，可概括為「驗完孕唔（無）避孕」。

黃之鋒也列出六大點，呼籲港人集體杯葛全民檢測，拒絕助長政權監控，並嚴正要求香港政府封關，務必懸崖勒碼！

一、欠缺科學根據，即使全民檢測都無助抗疫

全民檢測原意找出社區隱形病人，但若不在短時間內完成700萬檢測量，同時禁止任何人進入香港並實行居家令，中斷病毒透過人與人接觸傳播，隱形病人仍可散播病毒，這個做法既不治標，亦不治本。

二、測試並非安全，隱形病人可加劇社區播毒

不少確診者在首次檢測呈陰性，再檢驗才呈陽性，即使測試當日沒事，翌日都可立即確診。在檢測呈陰性的市民，可能誤信自己必然沒事，更安心在街上活動和往返大陸，恐釀成更大規模社區播毒。

三、播毒風險極高，檢測中心隨時變爆疫中心

政府目標檢測500萬人，當局預料每天上千人前往返檢測站。然而，收集樣本時，市民必需除下口罩，期間難免會有咳嗽噴嚏，而飛沫則可污染數米內的空間，病毒也可存活數天。當檢測點每天營運12小時，中間只有1小時消毒，衛生情況實在讓人心憂。

四、免費永遠最貴，十位數字納稅人公帑埋單

港府聲言全民檢測費用全免，實情卻浪費超過20億公帑，全部由納稅公帑支付費用。獲批提供檢測的三間中資化驗所，任由數百無本地註冊的中國「化驗人員」豁免檢疫來港，專業資格成疑，只是倒錢落海。

五、為健康碼鋪路，隨時監控香港人行蹤記錄

若全民檢測參與人數眾多，港府隨時強制所有市民使用健康碼。該系統在大陸設有追踨功能，可嚴密監控出行紀錄。即使身體完全健康，都會被限制進出公共場所和乘搭公共交通工具，人身自由受嚴重侵犯。

六、中資錯誤檢測，已有無確診變有確診案例

除了個人資料將儲存於由中國電信承辦的政府雲端系統，難保DNA資料不被送中的隱憂，港府現邀請提供全民檢測的中資機構華大基因，也曾在瑞典提供服務，結果檢測出現數千起假確診，即是次檢測準確程度絕對成疑。

根據香港政府衛生署衛生防護中心通報，截至8月31日，香港累計4810例確診病例、死亡89例，累計出院4342例。

黃之鋒臉書全文

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香港政府今日開始對港人進行社區普篩。（彭博）

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