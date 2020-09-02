特首最大 林鄭嗆「香港無三權分立」

香港特首林鄭月娥一日在記者會上說明香港的武漢肺炎疫情。（美聯社）

2020-09-02 05:30:00

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港教育局長楊潤雄表示香港無論主權移交前、後，都沒有三權分立惹議。對此，特首林鄭月娥一日力挺楊潤雄，強調「香港是沒有『三權分立』」，而是行政主導架構，而「行政主導的核心就是行政長官（特首）」。

林鄭點出基本法第十二條、四十八條、六十條等條文，說明香港特區享有的行政、司法、立法權，並非與中央分權，而是來自中央授權的憲制制度；落實中央授權在港履行制度之核心，就是由行政主導的架構，而「行政主導的核心，就是行政長官」；特首既向中央政府負責，也對特區負責，既是特區政府、也是特區首長。

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她進一步解釋，過去一些司法界人士提到三權分立，「往往是在說分工」；她形容「三權」的關係是各司其職、並互相配合、互相制衡，但是最終都是特首向中央負責。

至於為何外界認為香港三權分立，林鄭說「這是錯誤理解」；今日香港憲制制度「不容含糊」，這次教育局說清楚，「值得我們認同和讚賞」，今後政府要「正本清源、撥亂反正」。

香港自二○○九年起將通識科列為高中必修科目，去年教育局推出「通識科教材專業諮詢計畫」，政府閱覽教科書出版商教材內容後提出修訂意見；上月被發現修訂後教材刪除「公民抗命」、「三權分立」、「六四事件」等字句。楊潤雄對此解釋，政府並未規定一些事件一定要納入教材，「例如六四事件」，但是香港是否三權分立，是涉及事實陳述的基本觀念，必須在教科書中說清楚。

前法官︰法院判詞出現「逾百次」港三權分立

立法會民主派議員郭榮鏗批評，林鄭、楊兩人先後表態，是「配合指示」的政治動作；黃碧雲斥「竄改歷史」、「謀殺三權分立以達政治目的」。建制派議員何君堯稱讚林鄭的說法「振奮人心」；蔣麗芸宣稱「我在香港出生第一天都知道，香港從未有過三權分立」，特首有必要清楚向港人傳達此訊息。

基本法委員會委員、法律學家陳弘毅說，無論是否用「三權分立」一詞，其背後的原則都是行政、立法相互配合又互相制衡，司法則為獨立。

「立場新聞」指前終審法院首席法官李國能、馬道立都曾分別明確表示，香港實施三權分立制度；法院判詞中更出現「逾百次」表明香港三權分立。另外，教育局官網直到八月三十一日還能查到二○一一年時任終審法院常任法官陳兆愷撰寫簡報，提及「權力（三權）分立」，但九月一日已被刪除，系統顯示「四○四」（找不到你要的網頁）。

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