香港三權分立爭議 中國港澳辦：支持刪除教材內容

中國港澳辦表示，香港享有的行政、立法、司法權都由北京中央授予，行使時也受北京中央的制約與監督。（彭博）

2020-09-08 10:40:19

〔即時新聞／綜合報導〕香港新版高中通識教科書刪改「三權分立」相關內容，引發爭議，香港特首林鄭月娥日前也直言香港沒有三權分立。對此，中國國務院港澳事務辦公室（港澳辦）回應稱，支持林鄭月娥的表態，支持刪除教材內容，香港實施三權分立的說法「是錯誤的」。

中國港澳辦昨（7日）在官網發表聲明稱，依據中國憲法與香港基本法，香港是直轄於北京中央政府的地方行政區域，香港享有的行政、立法、司法權都由北京中央授予，行使時也受北京中央的制約與監督；香港的憲制地位決定了其不可能實施三權分立，三權分立在香港「從未存在過」。

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聲明指出，香港政治體制特點是以行政長官（特首）為核心的行政主導，行政長官享有超出行政機關首長的廣泛權力。香港的行政、立法機關相互制約又相互配合，且重在配合，在行政立法關係中，行政處於主動和主導地位。香港司法機關獨立行使審判權，但仍須遵守立法機關制定的法律。

香港自2009年起將通識科列為高中必修科目，香港教育局去年推出「通識科教材專業諮詢計畫」，政府閱覽教科書出版商教材內容後提出修訂意見；上月被發現修訂後教材刪除「公民抗命」、「三權分立」、「六四事件」等內容，引發香港各界極大關注。

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