百萬人抗爭「被消失」？香港高中課本刪去公民抗命等內容

香港高中課本刪掉公民抗命及特首普選等內容。圖為2019年9月13日香港反送中的一項活動。（美聯）

2020-08-18 08:48:52

〔即時新聞／綜合報導〕香港去年6月爆發反送中運動，數百萬人上街抗爭，接著再爆港版國安法實施，港人幾乎是人人總動員的抗爭，但是，據港媒報導，香港高中通識教育的教科書內容，「今日香港」單元刪掉公民抗命、特首普選爭議等內容，連本土派、香港眾志、「連儂牆」相片都被刪掉了。

香港《星島日報》報導，有7家出版社的教科書送審，其中，雅集出版社的課文中，刪除包括《基本法》23條立法爭議背景、及公民抗命等內容，討論香港是三權分立抑或行政主導的「升級知識」等內容也被刪去，連教圖中的「三權分立」字眼，也改為「三者發揮互相制衡的作用，防止權力過分集中」。

請繼續往下閱讀...

另外，「在社會政治參與、港人身分認同的課題，刪改更為明顯」，「本土意識」與「民主派」等字眼，改為「本地意識」與「非建制派」；在「新興政治組織」內容，刪去香港眾志與本土民主前線的名稱」。而社運內容的「勿忘初衷」、「我要真普選」、「連儂牆」相片等全部被刪除。

甚至連一幅描繪「光復運動」示威者，高呼反對「自由行亂港」的漫畫，也被改為書店員工為社區消費單一而大訴苦水。

針對被刪減後內容的教科書，香港教育局證實且完成修訂，還要讓師生們都知悉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法