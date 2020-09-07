台灣珍奶爆紅害日本經濟「重挫」？ 日媒整理3次巧合網友嚇壞直呼「魔咒」

日本網友在日經指數（日本股市）走勢圖上標出3次「粉圓熱潮」的時間點後，發現指數確實下滑。（圖翻攝自Twitter）

2020-09-07 11:22:11

〔即時新聞／綜合報導〕Ｑ彈有嚼勁的冰品配料「粉圓」享譽國際，去年台灣「珍珠奶茶」在日本爆紅，深受櫻花妹喜愛。不過，近日有日本網友發現，「每當粉圓在日本爆紅，日本的經濟就會重挫」，日媒也回顧粉圓3次爆紅後，日本經濟的變化。日本網友看完後，紛紛直呼「真的是魔咒！」、「台灣珍珠才是世界最強武器（笑）」。

根據日本網媒《Women’s Health》5日報導，近期日本社交媒體上盛傳「只要粉圓爆紅，日本經濟就會陷入不景氣」的說法。報導指出，粉圓首次在1992年左右，因搭配椰奶爆紅，但恰逢日本「泡沫經濟」，許多大型金融機構紛紛倒閉，景氣長期低迷。第二次則是2008年左右，「台灣波霸珍珠」在日本爆紅的同時，美國「雷曼兄弟事件」引發全球「金融海嘯」，日本國內也受到嚴重影響。而2019年，「台灣珍奶」帶領第3次風潮，不料，年底竟爆發武漢肺炎，重創各國今年景氣，且疫情未歇仍持續影響全球。

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經整理發現，確實在每波熱潮的前後，日本的經濟都遭到重挫。「Women’s Health」表示，雖然無法用具體的證據或理論說明珍珠奶茶爆紅與經濟不景氣的關係，但強調「經驗法則」上，常會發生的巧合，如在經濟不景氣的時候，餅乾、口紅也會賣得特別好，但也說若第4次風潮在襲日本，讀者屆時或許應做些準備。日本網友看完後種種巧合後也直呼，「真的是魔咒！」，也對每當台灣珍珠爆紅，全球經濟就會受影響的巧合表示，、「台灣珍珠才是世界最強武器（笑）」。

日本網友發現，台灣珍珠奶茶在2019年於日本爆紅後，2020年日本經濟就重創。（美聯社示意圖）

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