又來！日男挑戰「水管」喝珍奶 下一秒悲劇令網友笑「噴」

2019-09-23 19:52

〔即時新聞／綜合報導〕日本輕沉量級拳擊冠軍井上浩樹日前在推特上分享YouTuber「東京挫折組」挑戰以「超粗」吸管一口喝光珍奶，畫面超悲劇令網友笑噴推爆。

據貼文內容，井上表示「用超粗吸管喝珍奶的畫面非常有趣」，並附上剪輯影片。只見畫面中男子用幾乎與「水管」同粗的吸管，挑戰「一擊」將整碗珍珠奶茶喝完卻慘敗，男子短暫把珍奶吸進管子後又「讓奶倒流」，令整碗珍珠奶茶噴發，悲劇畫面令網友笑噴。

井上浩樹這則推特短片引起廣大共鳴，截至今（23）日已有超過4萬5千名網友轉推分享，獲得共13萬個讚，超過708萬次觀看。

據悉，這項實驗是由日本YouTuber「東京挫折組」所進行，原影片不僅挑戰珍奶，還以熱湯、烏龍麵為實驗對象，結果顯示完全失敗。

珍珠奶茶在日本颳起旋風，近9成珍珠來自台灣。除推出「珍奶飯」、「麻婆珍奶」、「珍奶飛機杯」等令台灣人難以置信的產品外，日本網友開發珍奶新玩法的潛力恐未完全發揮。

相關影片請見：

（井上浩樹Twitter剪輯短片）

超極太ストローでタピオカミルクティーを飲む動画が面白いhttps://t.co/wUR2bEKwhZ pic.twitter.com/PgSmPO52Zj — 井上浩樹 Koki Inoue （@krmr_511） 2019年9月20日

（YouTube原影片「東京挫折組」完整影片）

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