武漢肺炎》墨西哥研發疫苗 預計2021春完成

武漢肺炎疫苗示意圖。（路透資料照）

2020-09-06 23:50:51

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥正在研究武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，預計於2021年春天完成研發。

根據《路透》報導，代表墨西哥參與流行病預防創新聯盟 （Coalition for Epidemic Preparedness Innovations）的協調員埃斯特（Esther Orozco）表示，目前墨西哥以根據新城病病毒（Newcastle disease virus）為對象的研究，是目前墨西哥最可行的武漢肺炎疫苗生產研究，這支Avimex疫苗由私人企業Laboratorio Avimex、墨西哥國立自治大學（UNAM）、墨西哥社會保險機構 （Mexican Social Security Institute）共同開發，已經準備好進入第1階段的人體實驗，Avimex疫苗實驗將會從數十人開始，第2階段進行至數百人，第3階段再進行數千人，預計於2021年春夏完成研發。

請繼續往下閱讀...

除了研發自己的疫苗，墨西哥還展開跨國行動，建立外交與商業結盟，確保可以取得2萬劑的疫苗。根據統計，墨西哥目前已有62萬3000人染疫，6萬6000多人死亡。墨西哥也參與了義大利與俄羅斯的疫苗臨床實驗，並達成了與英國製藥廠阿斯利康（AZN.L）疫苗生產的協議。除此之外，墨西哥也希望與法國製藥商賽諾菲（SASY.PA）、強生公司（JNJ.N）詹森分公司以及中國公司康希諾生物和雲南沃森生物技術股份有限公司一起參與3期的測試，這些製藥商都保證，若研發成功墨西哥將會獲得疫苗。

埃斯特指出，墨西哥疫苗雖然比其他國家還晚開始研發，不過全世界全部75億人口都需要接種，如果1個人需要接種2次，那麼疫苗的需求數量將高達150億支，她表示，「世界需要的不只是1種疫苗，即使我們不是第1個製造出武漢肺炎疫苗的國家，我們也希望成為其中之一。」

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法