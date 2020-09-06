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    武漢肺炎》中國竊取研究成果 紐時：挑容易的學術機構下手

    中國實驗中的武漢肺炎疫苗。（法新社）

    中國實驗中的武漢肺炎疫苗。（法新社）

    2020-09-06 18:25:52

    〔編譯陳成良／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）不只打研發戰，還引爆駭客戰！《紐約時報》5日援引美國情報官員的說法指出，中國情報駭客近期意圖竊取武肺疫苗數據，他們不是直接針對製藥公司，而是尋找他們認為比較容易的目標下手，選擇對諸如北卡羅萊納大學與其他進行前端研究的學校，進行數位化「偵察」。

    《紐約時報》報導並揭露，中國利用來自世衛組織的訊息，竊取美歐相關疫苗資訊。

    在此之前，美國7月21日起訴兩名中國駭客李曉宇和董佳志，指控他們為北京當局從11個國家的西方企業發動駭客攻擊，竊取包括武肺疫苗研究資料在內等商業機密。

    《紐約時報》稱，到目前為止，美國官員們認為，外國間諜還沒有從他們的目標——諸如藥廠吉利亞（Gilead Sciences）、諾瓦瓦克斯（Novavax）以及莫德納公司（Moderna）等美國生物技術公司那裡獲取多少（疫苗研究）資訊。

    該報還稱，中國的駭客並非唯一從事這項活動的間諜。俄羅斯最重要的情報機構俄聯邦對外情報局（SVR）也將目標鎖定美國、加拿大以及英國的疫苗研究網絡。

    此外，伊朗也大幅加強了竊取疫苗研究資料的努力。而美國則加大了追踪對手間諜活動的力道，鞏加自身防禦。

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