中國武肺疫苗有關鍵缺陷！ 專家：效果恐僅有40％

康希諾生物（CanSino Biologics）公司的疫苗在中國已被批准用於軍事用途。（路透資料照）

2020-09-01 10:16:28

〔即時新聞／綜合報導〕一些專家表示，俄羅斯與中國研發的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗有一個潛在的缺陷，該疫苗源自一種許多人都接觸過的普通感冒病毒，因此該疫苗的效果可能會受到限制。

《路透》報導，康希諾生物（CanSino Biologics）公司的疫苗在中國已被批准用於軍事用途，是普通感冒病毒5型腺病毒（Ad5）的改良產物。報導引述《華爾街日報》上週報導，該公司正與多個國家商談，可在未完成大規模測試前，獲得緊急上市的授權。

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報導提到，俄羅斯國營研究機構「加瑪利亞研究院」（Gamaleya Institute）開發的另一種疫苗，也是以Ad5和第二種較為罕見的Ad26腺病毒組成，儘管只進行有限的測試，但本月稍早在俄羅斯獲得了批准。

數十年來，研究人員一直在試驗基於Ad5的疫苗來抵抗多種感染，但沒有被大規模廣泛使用。該疫苗在人體內運作的方式，使用無害病毒作為「載體」，將來自目標病毒（武漢肺炎）的基因輸送到人體細胞，從而啟動抵抗實際病毒的免疫反應。但是許多人已有了Ad5的抗體，該抗體可能導致免疫系統攻擊載體，而不是對武漢肺炎病毒產生反應，從而使這些疫苗的效果降低。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）疫苗研究人員杜賓（Dick Durbin）表示，「Ad5令我擔心的原因是很多人都具有免疫力。我不確定他們的策略是什麼......也許它不會有70%的功效，可能只有40%的功效，這總比什麼都沒有來得好，直到有新的疫苗出現。」

加拿大麥克馬斯特大學 （McMaster University）從事研究的博士周興（Zhou Xing，音譯）認為，康希諾疫苗中高劑量的Ad5載體可能會引起發燒，加劇人們對該疫苗的質疑態度。周興說，與康希諾疫苗相比，英國牛津大學的候選疫苗具有相當大的優勢。

費城威斯塔研究所疫苗中心（Wistar Institute vaccine Center）主任爾特（Hildegund Ertl）則說，「我認為疫苗在沒有抗體的人能取得良好成果，但很多人具有抗體。」

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