美CDC：最快10月底分配限量疫苗 高風險族群優先施打

美國疾病管制預防中心（CDC）2日表示，已要求各州公衛官員準備好，將會有2019冠狀病毒（COVID-19）疫苗分配給高風險族群，最快將在11月1日前執行。圖為示意圖。（法新社）

2020-09-03 14:36:18

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，美國狀況仍在持續升溫，美國疾病管制預防中心（CDC）2日則對外表示，已要求各州公衛官員準備好，將會有大規模的2019冠狀病毒（COVID-19）疫苗分配給高風險族群，最快將在11月1日前執行。

外媒報導指出，美國CDC官員表示，預計最快在10月底到11月時，可將限量的武肺疫苗先分配給高風險族群施打，包括醫護人員、國民衛隊人員，以及療養院的住戶和所有員工等。美國CDC在寫給州長的信件中指出，近期各州會收到疫苗核可申請書，要求各單位加快核可程序，甚至提供特定條件的豁免，讓疫苗能夠在11月1日以前順利分發到各個衛生單位啟用。

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據悉，截至目前已有數款疫苗在美國進行三期臨床試驗。美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）也表示，根據動物實驗及早期人體試驗數據來看，對於今年底及明年初研發出，安全有效的疫苗持「謹慎樂觀」的態度，並指依照願意接受試驗的自願人數來說，估計到11月或12月，就有足夠的臨床數據來判斷，哪一個疫苗是安全且有效的。

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