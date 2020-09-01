武漢肺炎》俄國學校重啟 教師憂被迫接種疫苗

自3月以來關閉的俄國學校今日重新開放，醫生警告這可能會導致俄國疫情「爆炸」。（路透）

2020-09-01 18:08:16

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例突破百萬大關之際，各地學校在今（1）日重新開放，一些教師擔憂可能會被迫接種飽受質疑的「史普尼克V」（Sputnik V）疫苗。

綜合外媒報導，俄國在過去24小時新增4729例，確診病例達到100萬48例，成為繼美國、巴西、印度，第4個超過百萬大關的國家。死亡人數新增123人，累計1萬7299人病歿。在此之際，自3月以來關閉的俄國學校今日重新開放，醫生警告，這恐將導致俄國疫情「爆炸」。

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當局也宣布，自9月開始，軍人及教師將可優先接種武肺疫苗。但「史普尼克V」尚未完成第3階段大規模人體實驗，一直到上週三（8月26日）才真正開展4萬人參與的最終臨床實驗。

教師工會「Uchitel」擔心教師被迫接種疫苗，已在網路上發起請願連署，拒絕在所有實驗完成前強迫施打疫苗。請願聲明指出，「校長很有可能受到壓力，要求所有人注射疫苗。」該工會只有700名會員，但至今已有約1400人參與連署。俄國約有120萬名教師。

衛生部及莫斯科市府則強調，教師施打疫苗是採自願制，學校不會被施壓，教師也不會受到懲罰。但莫斯科一名已申請注射疫苗的教師伊凡諾夫娜（Larisa Ivanovna）說，她擔心若不施打，工作可能不保。

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