陸慷稱十多國僅加拿大配合抓孟晚舟 前大使：不是假就是誇大

中國外交部前發言人、現任北美大洋洲司長陸慷（見圖）日前聲稱「美國與數十個簽有引渡協議的國家要求拘捕孟晚舟，但只有加拿大為此進行逮捕」，強調「加拿大不用出來交代嗎」？（法新社）

2020-09-06 22:17:10

〔即時新聞／綜合報導〕自華為財務長孟晚舟在加拿大被捕後，仍在加拿大打引渡官司，試圖避免遭引渡至美國受審；此事也成為中國與加拿大外交大為緊張的關鍵點之一；中國外交部前發言人、現任北美大洋洲司長陸慷日前接受加媒專訪時，聲稱「美國與數十個簽有引渡協議的國家要求拘捕孟晚舟，但只有加拿大為此進行逮捕」，強調「加拿大不用出來交代嗎」？

綜合外媒報導，陸慷9月3日在接受加媒《環球郵報》（The Globe and Mail）駐北京分社社長萬德山（Nathan VanderKlippe）的專訪中表示，在孟晚舟的事件上，中國政府與中國人民受到不公正的對待，這激起廣大中國人民的強烈憤慨；雖然中加兩國2年來在不同層級的外交管道保持溝通，也共同進行了一些合作，「但若是沒有發生孟晚舟事件，中加兩國本可在更多的領域進行更多交流」。

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陸慷更聲稱，在美國與他國簽訂的111個引渡協議中，「美國向數十個國家要求引渡孟晚舟，其中還不乏美國盟友，結果只有加拿大採取逮捕行動」，批評加拿大政府「誤導」加拿大人，使他們認為是中國的錯；他要求加拿大政府應該向加拿大人民公開解釋「三個真相」，分別為「當加拿大政府決定拘押一位無辜的中國公民孟晚舟時，她究竟犯了加拿大哪一條法律？」、「為什麼美國政府向數十個國家提出引渡請求，但最後只有加拿大政府是唯一採取行動的」、「針對案件可能涉及濫用程序問題，孟晚舟的律師團隊要求披露一些必要的文件，但卻被加拿大政府和聯邦法院拒絕」。

不過當萬德山希望陸慷能透露是哪些國家「拒絕」美國的引渡申請時，陸慷則強調「這應該是加拿大政府向加拿大人民說明的」；不過前加國駐中國大使趙樸（Guy St-Jacques）表示，這次的訪談很有趣，但也應該警惕，陸慷這個人「他是個假新聞專家」，因為陸慷在爆發孟晚舟事件時擔任中國外交部發言人，當時他的發言「不是假消息就是誇大事實」，而且有數十個國家拒絕引渡的說法，「陸慷也沒有拿出任何證據」。

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