賓拉登姪女表態挺川普 「只有他連任才能阻止911再次發生」

賓拉登姪女努爾是川普的死忠支持者。（圖擷自Noor bin Ladin推特）

2020-09-06 11:41:44

〔即時新聞／綜合報導〕距離11月3日舉行的美國總統大選已剩不到2個月，各界也紛紛表態支持的對象，不過現任總統川普獲得一位相當特別的支持者，策畫911恐攻的首腦賓拉登姪女努爾（Noor bin Ladin）支持川普，她表示只有川普才能阻止又一次911的出現。

出身於瑞士的努爾在接受《紐約郵報》（New York Post）專訪時

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表態支持美國總統川普連任，她表示伊斯蘭國（IS）在歐巴馬與副手拜登執政期間壯大，他們擴散至歐洲，而川普展現出他可以在恐怖分子發動攻擊前就從根源消滅他們，「保護美國及我們免於來至外國的威脅」。

努爾透露，她一直是川普的支持者，自2015年他宣布參選總統以來「我一直在觀察他，我欽佩這個人的決心；他必須連任，這不只對美國的未來極為重要，對整個西方文明來說也是如此。」

她還說：「看看過去19年來在歐洲發生的恐怖攻擊，他們完全動搖了我們的核心.....（激進伊斯蘭主義）；而令人非常擔心的是，在美國左派人士完全和那種意識形態的人站在同一陣線。」

努爾說自己經常戴有「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）口號的帽子，甚至還有川普口號的睡衣，她經常為此與人激辯；努爾現年33歲，畢業於日內瓦大學及英國倫敦大學，現居瑞士不過她自稱自己「內心是一個美國人」。

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