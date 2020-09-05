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    網傳影片「拜登上節目打瞌睡」？ 查核中心闢謠：真影片後製造假

    社群媒體及通訊軟體流傳一段影片，稱民主黨總統候選人拜登在訪談節目上打瞌睡，經查核中心求證後證實為錯誤訊息。（翻攝查核中心粉專）

    社群媒體及通訊軟體流傳一段影片，稱民主黨總統候選人拜登在訪談節目上打瞌睡，經查核中心求證後證實為錯誤訊息。（翻攝查核中心粉專）

    2020-09-05 14:54:15

    〔即時新聞／綜合報導〕2020美國總統大選將在11月3日登場，各界矚目；社群媒體及通訊軟體流傳一段影片，稱民主黨總統候選人拜登在訪談節目上打瞌睡，對此，台灣事實查核中心查證後證實網傳影片實為後製捏造畫面，並搭配文字訊息誤導他人，實為錯誤訊息。

    社群媒體及通訊軟體流傳一段影片，畫面左側為主持人，右側則是拜登閉目靜止的畫面，下方標題為「ON AIR：JOE BIDEN」；影片開頭先出現「Live From New York（紐約直播）」，畫面切回攝影棚後，主持人先道早安，影片突然跳接，背景出現打呼聲，右邊則是拜登閉目靜止畫面，主持人喊了幾聲「Wake Up（醒醒）」，鏡頭又切回只有主持人的畫面。該影片搭配文字訊息，稱「怎麼做到的，故意演戲搞笑的嗎？他的確是老了，這個年齡還選甚麼總統阿，就不能學學日本安倍嗎？怪不得川普稱拜登是瞌睡的喬，還真是名至實歸。」

    查核中心將網傳影片分別擷取左右兩邊畫面，再分別截圖反搜，網傳影片是由兩段不同場合的真實影片合成後製而成；左方原始畫面出自美國地方電視台「KBAK」《Eyewitness News》2011年10月18日，女主播Leyla Santiago訪問美國歌手貝拉方提（Harry Belafonte）時，貝拉方提閉目睡著的畫面，主播在原影片中有喊出歌手名字，但網傳影片將歌手名字部分刪除，僅留下「Wake Up」部分。

    右邊「拜登低頭閉目」的原始畫面則是擷取自2020年4月28日拜登與美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）的線上對談會，原影片中拜登有低頭，閉眼並聆聽的短暫動作，但相隔幾秒就會睜眼、抬頭、點頭示意，對談流暢，拜登並未閉眼入睡。

    網傳影片合成自兩段不同場合的真實畫面，美國事實查核組織《PoliticFact》、《AP Fack-Check》、《AFP Fact-Check》查核結果都表示，網傳影片是用2段影片的合成、剪輯製成，裡面還後製添加打呼聲。綜合以上資訊，查核中心證實該傳言為錯誤訊息。

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