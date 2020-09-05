川普演說稱美「幹不過」中國？ 查核中心：網傳原文為中國人撰寫

內容農場、社群平台流傳一篇文章，宣稱「川普昨天進行了下届總統中期競選演說」，經查核中心求證後證實為錯誤訊息。（翻攝查核中心粉專）

2020-09-05 13:35:33

〔即時新聞／綜合報導〕內容農場、社群平台流傳一篇文章，宣稱「川普昨天進行了下屆總統中期競選演說」，還強調「值得每個中國人看」，文中對中國多有吹捧；經台灣事實查核中心搜尋查證，該篇文章出自2016年中國一中學教師撰寫的「模擬川普演講」，並非美國總統川普本人發言，同時和11月3日將登場的2020美國總統大選無關，該文章實為錯誤訊息。

網傳文章指出，「川普昨天的總統競選演說如下：美國在全球推行民主二十年......請問我們美國人得到了什麼......得罪了普京，得罪了歐盟，得罪了中國。我們美國控制了高科技，居然在國際貿易中幹不過中國，只得捨棄世貿組織去搞TPP，請看中國，這二十年得到了什麼。他們不光奪走了我們的世貿組織第一名......」文中大力吹捧中國，但經查核中心查證後，證實該文章並非川普發言，實為錯誤訊息。

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查核中心以關鍵字檢索，發現這篇文章至少自2016年9月18日起就在網路上流傳；向國際事實查核聯盟（IFCN）求證，香港大學「Annie Lab」事實查核團隊、新聞與傳媒中心助理教授鍛治本正人提供《中國數字時代》2016年的報導〈模擬川普演講用於愛國教育〉指出，網路流傳的這篇所謂「川普演講」，其實來自中國河南省漯河市一中學教師撰寫的「模擬川普演講」簡體字文章。

查核中心又以關鍵字「Trump（川普）」、「campaign（競選、選舉）」、「democracy（民主）」、「20 years（20年）」等關鍵字搜索，並未找到與網傳文章內容相符的川普公開演說。

綜合以上資訊，查核中心證實此文章並非川普的真實發言，也與2020美國總統大選無關，此為錯誤訊息。

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