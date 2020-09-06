不跟歐盟北約同陣線 俄國反對派領袖中毒案 川普拒絕譴責克宮

針對俄羅斯反對派領袖納瓦尼中毒一案，美國總統川普以「我們還沒看到任何證據」為由，拒絕譴責俄國，圖為川普。（路透）

2020-09-06 10:17:26

〔即時新聞／綜合報導〕針對俄國反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）中毒一案，德國政府2日證實，納瓦尼是遭蘇聯時期的神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）襲擊，對此，歐盟與北約都表達強烈譴責，不過，美國總統川普則以「我們還沒看到任何證據」為由，拒絕與歐盟及北約站在同一陣線。

綜合外媒報導，北約上週五（4日）表示，納瓦尼中毒案「嚴重違反國際法，需要國際回應」，而歐盟方面亦表示，歐盟對此予以強烈譴責，強調在任何狀況下，都不能使用化學武器，控此舉已違反國際法，敦促俄國方面接受透明調查。

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外媒指出，歐盟及北約對俄國指控嚴厲，但美國總統川普上週對納瓦尼中毒一案回應時，顯然與歐盟及北約立場出現分歧，針對美國將如何回應中毒案時，他說，「我們必須嚴陣以待，如果真的是這樣，那我們會有所回應」。

不過，當德國、英國都強烈譴責俄羅斯，要求俄羅斯政府提出具體回應時，川普卻拒絕抨擊俄國，他提到，「我不知道到底發生甚麼事，這是場糟糕的悲劇，不應該發生，目前尚未擁有任何證據，我會在看看這件事」。

川普甚至還表示，「所有人總是提到俄羅斯其實非常有趣，我不建議你們一直提俄國，但我認為中國才是現在更應該要注意的國家，如果綜觀世界正在經歷的情況，中國正在做的事更為糟糕」。

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