中國蘇州推「文明碼」 積分越高享有越多優先與便利

蘇州官方推出「蘇城文明碼」，積分越高者享有越多優先與便利。（擷取自姑蘇網）

2020-09-05 16:00:13

〔即時新聞／綜合報導〕知名影集《黑鏡》描述的社會評分系統讓人印象深刻，這樣的情景如今可能在中國真實上演。中國蘇州近日推出首創的「蘇城文明碼」，文明積分越高的民眾可以在工作、生活、學習、娛樂等方面享有越多優先與便利，甚至可用來「警示和懲戒文明指數低於下限人員」。

綜合中國媒體報導，蘇州官方3日推出全中國首創的「蘇城文明碼」，目前由「文明交通指數」與「文明志願指數」2部分構成，未來還會加入其他文明指數與活動功能。

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報導指出，「文明交通指數」基本分數為1000分，上限也是1000分，計分週期為1年，期滿後重新計分。個人交通違規行為將導致扣分，如闖紅燈扣50分，酒駕扣100分等等；參與交通志願執勤活動則可加分。

「文明志願指數」基本分數同樣為1000分，民眾可以線上登錄為志工，登錄成功後即可獲得2分，並可線上報名志願服務活動，每參與1次志願服務就可依相關規則獲得積分。

對此，有網友猜測「會不會以後來一個文明網上發帖指數？在網上發帖批評黨和政府要扣文明指數」，有網友引用《動物農莊》名言「所有動物一律平等，一些動物比另一些動物更加平等」，更有人評論「一個把人分為文明與不文明的城市，本身就是對文明的一種嘲諷」。

事實上，中國國務院曾於2014年發布「社會信用體系建設規劃綱要」，主要目標為「到2020年，社會信用基礎性法律法規和標準體系基本建立，以信用信息資源共享為基礎的覆蓋全社會的徵信系統基本建成，信用監管體制基本健全」，意即要在2020年以前建立基礎的社會信用體系。

「文明交通指數」基本分數為1000分，交通違規扣分，志願服務加分。（擷取自姑蘇網）

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