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    墨西哥機場建地已出土逾200塊猛瑪象遺骸 有助解開滅絕之謎

    墨西哥機場工程地出土超過200塊猛瑪象遺骸。（美聯社）

    墨西哥機場工程地出土超過200塊猛瑪象遺骸。（美聯社）

    2020-09-04 16:31:40

    〔即時新聞／綜合報導〕考古團隊3日表示，墨西哥市北部機場建地已發現大量猛瑪象遺骸，超過200塊骨頭，且仍有許多未出土，考古學家認為這塊區域有望成為猛瑪象遺骸的中心地區，並可能有助於解開滅絕之謎。

    《美聯社》報導，考古學家在墨西哥市聖露西亞空軍基地（Santa Lucia）的建設工地發現猛瑪象遺骸，墨西哥國家人類學和歷史學協會（National Institute of Anthropology and History，INAH）的考古學家曼薩尼拉洛佩斯（Ruben Manzanilla López）表示，出土約200塊猛瑪象骨頭，更發現早已消失在美洲的駱駝和馬匹遺骸。

    據報導，猛瑪象遺骸出土地距離過去發現的人工陷阱約20公里，曼薩尼拉洛佩斯指出，現在有越來越多的證據證明，猛瑪象被困在湖床陷阱，隨後自然死亡。針對遺骸進行調查的同時，專家也在現場發現數十種以猛瑪象骨頭製成的工具。

    古生物學家阿羅約卡巴拉萊斯（Joaquin Arroyo Cabrales）則表示，無論造成猛瑪象絕種的原因是氣候變遷或是人類活動，這個機場建地區域都將是研究猛瑪象滅絕的重要站點。

    墨西哥市附近的機場建地被認為是全球出土最多猛瑪象遺骸的地區，聖露西亞原是空軍基地，目前正在進行工程改建為民用航站，新機場則將命名為費利佩安格萊斯國際機場（Felipe Angeles International Airport），機場建設則預計在2022年結束。

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