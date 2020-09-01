滅絕半世紀！探險隊尋到寶 珍罕野生「唱犬」現蹤

澳洲野狗（丁格犬）與紐幾內亞唱犬在血緣上是近親。（法新社）

2020-09-01 11:32:43

〔即時新聞／綜合報導〕因其獨有的發聲機制而得名，紐幾內亞唱犬（New Guinea singing dog）被認為已在野外滅絕半世紀，是最珍罕的犬種之一，不過關於其分類學地位多年來均有爭議。最新一份研究顯示，此前一次探險行動中發現的高地野狗群，其DNA序列非常相似，可能是唱犬的野生族群。

根據《CNN》報導，今日發表在《美國國家科學院院刊》（PNAS）的研究顯示，隨著上世紀中期人類行為影響棲地，與普通犬隻無生殖隔離的野生紐幾內亞唱犬逐漸稀罕，最終被認定野外滅絕，如今僅存於保護區或動物園中約200隻唱犬後裔，多年來受到頻繁近親繁殖影響，基因庫貧乏，族群健全程度低落。

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2016年一支探險隊在印尼西紐幾內亞巴布亞高地發現15隻野生犬隻，是人們時隔半世紀後終於再次發現疑為野生唱犬的族群，2018年另一支探險隊重返當地，收集更詳盡的生物樣本，並交由科學家後續研究。

今日發表的報告中，針對這次發現犬種的基因序列比對結果顯示，這批野狗與被圈養唱犬有高達7成的親屬關係，但在基因豐富程度遠勝後者，代表唱犬在野外可能尚未滅絕，可望對已知人飼族群注入新血。

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