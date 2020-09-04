美媒：中國數百萬勞工滯留非洲 有人絕望開始準備後事

中國有數十萬勞工被滯留在非洲。（法新社資料照）

2020-09-04 08:33:01

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間，數百萬中國勞工被滯留在非洲，由於大量人民返國將造成中國防疫系統極大負擔，這些人的歸國之路遙遙無期，也些人甚至開始恐慌回不了中國，開始準備後事。

《美國之音》 報導，阿爾及利亞的中國勞工石祚元表示，來到阿爾及利亞的時候，公司就告知在非洲病死或事故死亡，屍體無法運回國，所以他將理髮的頭髮留下，剪的指甲也都留下來，要是真的有不測，就叫其他人將這些東西帶回中國。石祚元也說，「工程完成了才能回去，國內人來不了，他們必須把人留下來。這裡很多人生病，不只是他一個人，大家覺得被人拋棄了。」

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十幾年來處理過300、400件中國海外勞工討薪、改善待遇等權益案件的加拿大阿爾伯塔省市議員石青（Joseph Shi）表示，到非洲打工的中國人其實賺不了多少錢，許多工程都是層層轉包、層層剝削，甚至很多工人拿不到工資，中國政府卻放任讓這些人輸出到異國他鄉，對比加拿大政府早就把國民接回去了。

一名網友「清嘉」表示，自殺、恐慌，感染武漢肺炎，數以百萬計被忽視的海外工作人員滯留回不了國，快要絕望了，疫情使他們陷入沒有收入的窘境，面臨國外疫情威脅，加上沒錢買機票，只能國外苦等。

中國國際問題學者倪樂雄指出，大量人員集中回國，將帶給中國以及相關國家的民航、機場、檢疫、海關、隔離等系統造成極大負擔，況且國家間的緊張關係還在持續，國際空中交通遠沒有恢復到原有水準，或者短期內根本沒有可能迅速恢復，因此龐大的中國公民海外滯留現像還會持續。

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