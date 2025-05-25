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    南北兩樣情！週一中北部溼答答 南部高溫達30度

    2025/05/25 20:59
    週一中部以北有陣雨。（資料照）

    週一中部以北有陣雨。（資料照）

    未來降雨趨勢，週一北部有陣雨；中南部山區有短暫陣雨，有局部較大雨勢發生的機率。（圖為中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢，週一北部有陣雨；中南部山區有短暫陣雨，有局部較大雨勢發生的機率。（圖為中央氣象署提供）

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕明天週一（26日）持續受東北季風，且華南雲雨區東移影響，因此水氣恐偏多，台灣北部地區將有陣雨；中南部山區亦有短暫陣雨，上述區域並有局部較大雨勢發生的機率，中部及東半部地區，則有局部短暫陣雨；其他地區為零星短暫陣雨，外區記得攜帶雨具備用。

    中央氣象署預報，因東北季風及華南雲雨區東移影響，週一中部以北、東北部及東部地區，天氣恐較涼快，其他地區則為早晚亦涼，而北部地區將有陣雨；中南部山區也有短暫陣雨，上述區域並有局部較大雨勢發生的機率，中部、東半部、金門及馬祖地區，亦有局部短暫陣雨；其他地區與澎湖，為零星短暫陣雨。

    溫度方面，週一中部以北及東半部地區，低溫約19至22度；南部約23度，北部及宜、花地區為整天濕涼，而白天高溫約21至22度；中部及台東地區約25至28度；但南部地區高溫仍可達30度左右，南來北往請留意溫度差異。

    至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，隨著鋒面減弱南移，週二各地降雨將明顯趨緩，天氣會轉為多雲到晴。不過，週三恐有另一波梅雨鋒面逐漸接近，午後局部短暫陣雨的機率將提高，且範圍擴大，週四則是本週降雨最顯著的一天。

    紫外線指數部分，週一基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、新竹市、宜蘭縣為「低量級」；台南市、高雄市、屏東縣、連江縣、澎湖縣為「高量級」；其餘縣市均為「中量級」。

    空氣品質方面，週一環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

    週一南部高溫仍可達30度。（擷取自中央氣象署網站）

    週一南部高溫仍可達30度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週一多為「中量級」跟「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週一多為「中量級」跟「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    週一環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    週一環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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