「盧安達飯店」主角原型被捕 美國要求公平審判

電影「盧安達飯店」的英雄主角原型魯塞薩巴吉納本週遭到逮捕，美國的非洲事務首席外交官員要求盧安達進行公平審判。（法新社）

2020-09-03 23:52:18

〔中央社〕電影「盧安達飯店」的英雄主角原型魯塞薩巴吉納（Paul Rusesabagina）本週遭到逮捕，美國的非洲事務首席外交官員要求盧安達進行公平審判。

法新社報導，盧安達1994年發生種族滅絕期間，魯塞薩巴吉納在一家飯店擔任經理，為逾1200名盧安達人提供庇護，拯救了他們的生命，後來他流亡海外1/4世紀。

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他的故事被改編為電影「盧安達飯店」（Hotel Rwanda），由美國演員唐奇鐸（Don Cheadle）飾演他，這部電影在2004年獲得多項奧斯卡提名。

魯塞薩巴吉納本週遭到逮捕，帶著手銬現身於盧安達首都基加利（Kigali），罪名為恐怖主義等嚴重指控。

魯塞薩巴吉納強烈反對盧安達長年執政的總統卡加米（Paul Kagame）。他自1996年離開盧安達後，就一直住在美國及比利時，目前尚不清楚他是如何被引渡回國。

對此，美國國務院非洲事務局助理國務卿納吉（Tibor Nagy）指出，他昨天與盧安達大使穆坎塔巴納（Mathilde Mukantabana）會晤，討論關於魯塞薩巴吉納被捕的情況。

納吉發表聲明表示：「美國希望盧安達政府提供人道待遇、遵從法治並提供魯塞薩巴吉納先生公正和透明的法律程序。」

魯塞薩巴吉納如何被捕及回到祖國的情況，日漸引發關切。盧安達調查人員指稱是透過「國際合作」逮捕他，但拒絕詳細說明。

魯塞薩巴吉納的家人表示，他們的父親不可能會基於自由意志返回盧安達。他是備受矚目的政府目標，回國幾乎肯定會面臨起訴。

他的家族發言人昨天在與「盧安達飯店魯塞薩巴吉納基金會」（Hotel Rwanda Rusesabagina Foundation）的共同聲明中指出：「我們認為他遭到綁架，且經非常規引渡到盧安達。」

聲明中還提及，他「是基於虛假指控遭總統卡加米政府拘押」。

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