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    電影《盧安達飯店》英雄原型 被控恐怖主義罪名逮捕

    電影《盧安達飯店》主角原型魯塞薩巴吉納，曾在2005年獲頒美國總統自由勳章（如圖，右為當年美國總統小布希），如今卻被盧安達政府指控涉及恐怖主義罪名逮捕。（歐新社）

    電影《盧安達飯店》主角原型魯塞薩巴吉納，曾在2005年獲頒美國總統自由勳章（如圖，右為當年美國總統小布希），如今卻被盧安達政府指控涉及恐怖主義罪名逮捕。（歐新社）

    2020-08-31 22:36:18

    〔即時新聞／綜合報導〕盧安達人道主義者魯塞薩巴吉納（Paul Rusesabagina），曾在盧安達大屠殺期間保護1268名圖西族和胡圖族人，事後好萊塢還將這段故事拍成電影《盧安達飯店》。未料，盧安達官方今（31日）宣布以恐怖主義相關罪名逮捕魯塞薩巴吉納。

    綜合外媒報導，盧安達調查局（RIB）稍早在推特發文，指稱透過跨國合作，已逮捕魯塞薩巴吉納，文內未提有哪些國家協助逮捕行動。目前，魯塞薩巴吉納被拘留在盧安達首都基加利的警局。

    盧安達調查局稱，66歲的魯塞薩巴吉納是暴力武裝極端恐怖組織的領導人。

    回溯1994年，盧安達爆發大屠殺事件，國內的胡圖族（Hutu）對圖西族（Tutsis）進行大規模屠殺，而當時身為酒店經理且身分是胡圖族的魯塞薩巴吉納，運用資源和影響力，庇護1268名圖西族人及溫和派的胡圖族人免於戰火及屠殺，事後他獲得多項人權獎，其中包括美國總統自由勳章（Presidential Medal of Freedom）。

    過去幾年，魯塞薩巴吉納和其支持者都堅稱，在「盧安達愛國陣線」（FPR，現任執政黨）終結大屠殺後，因為他們不斷批評卡加梅（Kagame）政府，才會成為政府針對的目標。

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