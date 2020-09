轟美國禁抖音是「搶劫！」 華春瑩跳腳反遭網酸爆「雙重標準」

2020-09-03 20:46:42

〔即時新聞/綜合報導〕美國以國家安全為由,要求中國影音軟體「抖音」海外版「TikTok」須於9月15日前在美談妥收購,否則將遭美國政府全面封殺。對此,中國外交部發言人華春瑩跳腳怒轟,美國此舉無關國家安全,而是「徹底的搶劫!」,然而華春瑩的說法卻遭大批網友質疑,那當中國禁止臉書、推特跟Google還有YouTube時,中國外交部發言人怎麼就沒意見?

華春瑩昨(2)日晚間在推特發文指控,美國要求抖音談妥收購之舉,「與國家安全或是賠償根本無關。這是脅迫與徹底的搶劫!」

該則貼文所附上的政治漫畫中,象徵美國的手打開名為「國家安全」的圓頂保鮮蓋,盤子中是象徵抖音(TikTok)的蛋糕,而分別代表臉書與微軟的手拿著刀叉,準備大快朵頤。

貼文一出,網友卻不以為然,紛紛表示「很抱歉,但抖音對用戶進行監控等間諜行為,並依據中國法律將用戶資訊交給中國情報單位,用來壓制言論與思想自由」、「那你怎麼看中國禁止推特、臉書還有Google?」、「不能這麼雙重標準哦」、「顯然你沒聽說過天安門屠殺事件」、「解放圖博」、「中國才是幾十年來都在剽竊美國的知識產權」。

It has nothing to do with #NationalSecurity or compensation. It is coercion and outright robbery! pic.twitter.com/HvsSEEJiXG