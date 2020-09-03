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    轟美國禁抖音是「搶劫！」 華春瑩跳腳反遭網酸爆「雙重標準」

    中國外交部發言人華春瑩在推特發文指控，美國要求抖音談妥收購之舉，「與國家安全或是賠償根本無關。這是脅迫與徹底的搶劫！」（圖擷取自推特＿Hua Chunying 华春莹@SpokespersonCHN）

    中國外交部發言人華春瑩在推特發文指控，美國要求抖音談妥收購之舉，「與國家安全或是賠償根本無關。這是脅迫與徹底的搶劫！」（圖擷取自推特＿Hua Chunying 华春莹@SpokespersonCHN）

    2020-09-03 20:46:42

    〔即時新聞／綜合報導〕美國以國家安全為由，要求中國影音軟體「抖音」海外版「TikTok」須於9月15日前在美談妥收購，否則將遭美國政府全面封殺。對此，中國外交部發言人華春瑩跳腳怒轟，美國此舉無關國家安全，而是「徹底的搶劫！」，然而華春瑩的說法卻遭大批網友質疑，那當中國禁止臉書、推特跟Google還有YouTube時，中國外交部發言人怎麼就沒意見？

    華春瑩昨（2）日晚間在推特發文指控，美國要求抖音談妥收購之舉，「與國家安全或是賠償根本無關。這是脅迫與徹底的搶劫！」

    該則貼文所附上的政治漫畫中，象徵美國的手打開名為「國家安全」的圓頂保鮮蓋，盤子中是象徵抖音（TikTok）的蛋糕，而分別代表臉書與微軟的手拿著刀叉，準備大快朵頤。

    貼文一出，網友卻不以為然，紛紛表示「很抱歉，但抖音對用戶進行監控等間諜行為，並依據中國法律將用戶資訊交給中國情報單位，用來壓制言論與思想自由」、「那你怎麼看中國禁止推特、臉書還有Google？」、「不能這麼雙重標準哦」、「顯然你沒聽說過天安門屠殺事件」、「解放圖博」、「中國才是幾十年來都在剽竊美國的知識產權」。

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