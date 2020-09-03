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    日媒記者遭港警逮捕 周庭：第四權正面臨政權打壓

    香港民運人士周庭（見圖）指出，現今的香港，不單是示威者媒體和記者也正在面對愈來愈多的打壓，並籲請各界務必繼續關注。（美聯社）

    香港民運人士周庭（見圖）指出，現今的香港，不單是示威者媒體和記者也正在面對愈來愈多的打壓，並籲請各界務必繼續關注。（美聯社）

    2020-09-03 21:04:57

    〔即時新聞／綜合報導〕一名日本攝影記者在香港「毋忘831太子站襲擊事件一周年」的反警暴集會上，被港警拘捕。對此，香港民運人士周庭指出，現今的香港不單是示威者，媒體和記者也正在面對愈來愈多的打壓，並籲請各界務必繼續關注。

    根據《產經新聞》今日報導，一名自2016年就駐香港、並持有香港特區護照的36歲日本攝影記者，在香港上月31日的紀念「831太子站襲擊事件」一周年的反警暴示威上遭捕，被捕後一天獲得保釋。

    對此，周庭今日在臉書發文呼籲，「不單是示威者，媒體和記者也正在面對愈來愈多的打壓，請大家務必繼續關注。」

    貼文一出，網友紛紛留言聲援，「無懼政權打壓 捍衛新聞自由」、「中國共產黨的恐嚇工作」、「為了噤聲什麼都作得出！」

    去年8月31日，港警在驅散反送中運動示威者，衝入港鐵車廂內，無差別朝市民以胡椒噴霧掃射，即使市民求饒也不罷手，該畫面成為多家媒體的頭板，更被視為「831太子站襲擊事件」的代表性畫面。

    去年8月31日，港警在驅散反送中運動示威者時，衝入港鐵車廂內，無差別朝市民以胡椒噴霧掃射，即使市民無助求饒仍不罷手，並持續以胡椒噴霧近距離噴射市民頭部。該畫面成為多家媒體的頭板，更被視為去年反送中運動中「831太子站襲擊事件」的代表性畫面。（美聯社）

    去年8月31日，港警在驅散反送中運動示威者時，衝入港鐵車廂內，無差別朝市民以胡椒噴霧掃射，即使市民無助求饒仍不罷手，並持續以胡椒噴霧近距離噴射市民頭部。該畫面成為多家媒體的頭板，更被視為去年反送中運動中「831太子站襲擊事件」的代表性畫面。（美聯社）

    港人上月31日發起「毋忘831太子站一周年」集會，港鐵太子站附近的路面上寫著「警恥831」的紙條散落一地。（彭博）

    港人上月31日發起「毋忘831太子站一周年」集會，港鐵太子站附近的路面上寫著「警恥831」的紙條散落一地。（彭博）

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