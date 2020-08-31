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    反送中》警恥831再現！香港警察箍頸孕婦扯倒摔地

    2020-09-01 00:45:48
    昨（31）日適逢香港831太子站警暴事件一周年，港人31日發起反警暴示威，期間一名孕婦遭港警箍住頸部後再被扳倒在地。（港媒Studio Incendo授權提供）<br /><p>

    昨（31）日適逢香港831太子站警暴事件一周年，港人31日發起反警暴示威，期間一名孕婦遭港警箍住頸部後再被扳倒在地。（港媒Studio Incendo授權提供）

    〔即時新聞／綜合報導〕香港去年爆發反送中運動，同年8月31日發生港鐵太子站事件，期間警方無差別襲擊市民、暴力鎮壓，引發市民惶恐。昨（31）日適逢香港831太子站警暴事件一周年，港人31日發起反警暴示威，期間一名孕婦竟遭香港警察箍住頸部後扳倒在地。

    孕婦跌坐在地後表情痛苦。（港媒Studio Incendo授權提供）<br /><br /><p>

    孕婦跌坐在地後表情痛苦。（港媒Studio Incendo授權提供）



    今日逢「831事件」屆滿周年，港人昨（31）日持續在港鐵太子站（Prince Edward MTR Station）發起「毋忘831太子站一周年」集會，紀念反送中運動，並回顧港警濫暴的831太子站事件。另外，太子站附近的路面上寫著「警恥831」字樣的標語。

    孕婦摔倒在地後表情痛苦，孕婦丈夫急忙上前，一度遭港警拉住。（港媒Studio Incendo授權提供）<br /><br /><p>

    孕婦摔倒在地後表情痛苦，孕婦丈夫急忙上前，一度遭港警拉住。（港媒Studio Incendo授權提供）



    根據港媒《Studio Incendo》《拾玖傳媒 NineTeen Media》報導，昨晚9點53分左右，港警在旺角亞皆老街一帶猛然推進防線、驅散示威群眾時，一名警員故意推開孕婦丈夫後，再箍住孕婦頸部接著將她扳倒在地。

    孕婦摔倒在地後表情痛苦，孕婦丈夫急忙上前，一度遭港警拉住，而後港警放通緊急救護員與孕婦丈夫上前查看，而後，港警隨即向人群施放胡椒噴霧，以驅散人群，並朝記者發射胡椒噴霧，以阻止採訪。

    去年8月31日，港警在驅散反送中運動示威者時，衝入港鐵車廂內，無差別朝市民以胡椒噴霧掃射，即使市民無助求饒仍不罷手，並持續以胡椒噴霧近距離噴射市民頭部。該畫面成為多家媒體的頭板，更被視為去年反送中運動中「831太子站襲擊事件」的代表性畫面。（美聯社）

    去年8月31日，港警在驅散反送中運動示威者時，衝入港鐵車廂內，無差別朝市民以胡椒噴霧掃射，即使市民無助求饒仍不罷手，並持續以胡椒噴霧近距離噴射市民頭部。該畫面成為多家媒體的頭板，更被視為去年反送中運動中「831太子站襲擊事件」的代表性畫面。（美聯社）

    去年8月31日，港警在驅散反送中運動示威者，衝入港鐵車廂內，無差別朝市民以胡椒噴霧掃射，即使市民求饒也不罷手，該畫面成為多家媒體的頭板，更被視為「831太子站襲擊事件」的代表性畫面。

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