911恐攻19週年 川普拜登皆宣布出席賓州紀念活動

美國兩黨總統候選人川普、拜登，預計將在11日前往賓州尚克斯維爾參加911紀念活動。圖為設立在尚克斯維爾的罹難者紀念牆。（美聯社資料照）

2020-09-03 15:22:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國大選將至，白宮和民主黨競選團隊2日分別宣布，兩黨總統候選人川普（Donald Trump）和拜登（Joe Biden）11日都將前往賓州尚克斯維爾（Shanksville）參與911恐怖攻擊19週年紀念，目前仍不清楚兩人是否會同台。

綜合外媒報導，受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，美國國家公園管理局（National Park Service）協辦的911紀念活動今年將從簡，20分鐘的紀念儀式將不會有主講者和樂手。根據公園管理局，當日將朗誦40名罹難的乘客和機組人員姓名。

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白宮發言人迪爾（Judd Deere）表示，總統川普和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）11日將前往尚克斯維爾，以紀念並緬懷逝者，並提到，川普當天預計將發表演說。公園管理局則未證實演說是否會在紀念活動中進行。

尚克斯維爾是911襲擊事件中，聯合航空93號班機墜毀的地點，據報導，川普和拜登過去都曾參加過尚克斯維爾的紀念活動，目前仍不清楚兩人是否會同台，但這次訪問將會是兩名候選人投入2020選戰以來，最接近彼此的一次行程。

據報導，2016年川普和民主黨時任總統候選人希拉蕊（Hillary Clinton）在911當天，皆出席紐約的紀念活動，希拉蕊因身體不適在典禮結束前提早離席，當日被認為是影響2016年選戰的重要關鍵，因此今年9月11日兩黨候選人有望同台也再度引發關注。

美國兩黨總統候選人川普（右）、拜登（左），預計將在11日前往賓州尚克斯維爾參加911紀念活動。（美聯社資料照）

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