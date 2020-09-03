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    「搖擺州」選情緊張 拜登跟川普腳步出訪基諾沙

    美國民主黨總統候選人拜登宣布當地時間3日將前往威斯康辛州城市基諾沙。（法新社）

    美國民主黨總統候選人拜登宣布當地時間3日將前往威斯康辛州城市基諾沙。（法新社）

    2020-09-03 10:31:14

    〔即時新聞／綜合報導〕美國非裔男子布雷克（Jacob Blake）上週被警察槍擊，引發威斯康辛州大規模示威，美國總統川普（Donald Trump）1日親訪基諾沙（Kenosha），民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）隨後也宣布，將在當地時間3日前往基諾沙，協助「治癒」因種族主義而動盪的城市。

    綜合外媒報導，民主黨競選團隊2日宣布，拜登與妻子吉兒（Jill Biden）將訪問基諾沙，與社區居民對話，以促使美國團結。競選團隊也提到，拜登夫妻將會面布雷克一家。

    拜登自疫情爆發以來鮮少出席公開活動，競選多採取線上進行，這次出訪基諾沙的行程也是拜登今年首度前往威斯康辛州。尋求連任的川普在2016的選舉時，以小幅的領先拿下威斯康辛州，因此「搖擺州」威斯康辛被認為是11月總統大選的關鍵地區之一。

    拜登表示，希望能幫助民眾團結，並對現在正發生的事，帶來正面的影響。被問及訪問是否會加劇當地的緊張局勢時，拜登則表示，已和當地官員交涉，有許多聲浪邀請自己出訪。

    民主黨籍的基諾沙郡長克雷瑟（Jim Kreuser）等人則呼籲，在城市緊張局勢平緩前，拜登和川普都應避免訪問。基諾沙連日爆發示威衝突，川普1日親訪當地，視察被破壞的街區，並支持警方對抗暴力行動。

    美國總統川普1日親訪基諾沙，視察被破壞的街區。（美聯社）

    美國總統川普1日親訪基諾沙，視察被破壞的街區。（美聯社）

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