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    把命根子給煮了？主婦見狀急報警 驚動法醫結果尷尬了

    美國一名家庭主婦在烹調豬尾巴時，驚覺外觀跟男性生殖器實在太像，讓她為此打電話報警，而到場警員為了確認是否為生殖器，還將其帶給法醫檢視。（圖取自Lania Singfield臉書）

    美國一名家庭主婦在烹調豬尾巴時，驚覺外觀跟男性生殖器實在太像，讓她為此打電話報警，而到場警員為了確認是否為生殖器，還將其帶給法醫檢視。（圖取自Lania Singfield臉書）

    2020-09-02 22:54:55

    〔即時新聞／綜合報導〕美國一名家庭主婦在烹調豬尾巴時，驚覺外觀跟男性生殖器實在太像，讓她為此打電話報警，而到場警員為了確認是否為生殖器，還將其帶給法醫檢視。尷尬地是，最後法醫確認這確實是根豬尾巴，雖消除了這名主婦的疑惑，但有趣的過程仍在網路上傳開。

    綜合外媒報導，美國俄亥俄州一名家庭主婦辛菲爾德（Lania Singfield）在賣場購買火雞尾巴，回家後原想和馬鈴薯、胡椒一起燉成一道菜餚，但仔細端詳下，發現這個「火雞尾巴」長的跟男性生殖器實在太像，讓她嚇得馬上停止烹調，並到臉書透過直播和朋友分享這起事件。

    辛菲爾德隨後檢查超商收據，發現自己錯把「火雞尾巴」買成了「燻豬肉尾巴」，但這無法解決她的疑惑，和男性生殖器接近的形狀仍然讓她非常擔心。感到事態嚴重的辛菲爾德決定報警，到場警方同樣也覺得和男性生殖器形狀太過相像，因此通知法醫進行檢查。

    最後經過法醫的檢查，確認這只是個「燻豬肉尾巴」，解決了這尷尬的謎團，但所有過程都被辛菲爾德透過直播上傳臉書，現在已經在社群網路間傳開。

    辛菲爾德購入豬尾巴的賣場還為此發表聲明，重申自己長期致力於最高品質控管，也確保合作的供應商遵守這些品質標準。

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