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    中國5歲女童遭擄走性侵 下體撕裂傷遭細菌感染命危

    中國哈爾濱近日有名女童在門口突然失蹤，疑似遭到一位男子擄走性侵，結果女童下體出現撕裂傷、全身多處挫傷，且還出現細菌感染等症狀，目前還在加護病房急救中。（圖擷取自微博）

    中國哈爾濱近日有名女童在門口突然失蹤，疑似遭到一位男子擄走性侵，結果女童下體出現撕裂傷、全身多處挫傷，且還出現細菌感染等症狀，目前還在加護病房急救中。（圖擷取自微博）

    2020-09-02 23:13:54

    〔即時新聞／綜合報導〕中國哈爾濱近日有名女童在門口突然失蹤，疑似遭到一位男子擄走性侵，結果女童下體出現撕裂傷、全身多處挫傷，且還出現細菌感染等症狀，目前還在加護病房急救中。

    綜合外媒報導，這位被稱為妍妍的5歲女童，由於父親平時靠外賣維生，平時皆交由奶奶照顧，然而8月29日時妍妍突然在家門口失蹤，有鄰居指稱看到平時以拾荒維生的劉男帶走妍妍，妍妍家人連忙趕緊前往劉男家中，但沒有發現她的身影。

    妍妍家人找了一夜後，結果劉男竟在8月30日凌晨5點多將妍妍抱回她家，聲稱找到女童將她帶回來，但奶奶發現妍妍神色有異，追查下發現妍妍下體出血，疑似遭到性侵，趕緊將她送往醫院急救；醫院發現女童不只下體有新近裂傷，背部、臀部、雙腳、面部及手部都出現挫傷等，下體傷口還出現細菌感染，體溫一度達到39.5℃，被送往加護病房並動手術急救，目前仍未脫離險境。

    事後當地警方以性侵女童嫌疑逮捕劉男，並對案件進一步調查；據了解，劉男年約50多歲，未婚，平時喜歡喝酒，也與妍妍的家人相識，事發當天下午5點時他曾醉醺醺的跑來女童家討酒喝，不過當時妍妍父親並沒有給他酒，而是分給他一碗晚飯。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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