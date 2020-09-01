管控「不道德」內容 巴基斯坦封鎖Tinder等交友APP

巴基斯坦1日起封鎖Tinder和其他幾個約會APP，藉此管控「不道德」和「不雅」的內容。（美聯社）

2020-09-02 00:42:38

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦1日起封鎖Tinder和其他幾個約會APP，藉此管控「不道德」和「不雅」內容。幾天前，該國的電信監管機構才出於類似原因揚言要關閉YouTube。

《法新社》報導，巴基斯坦電信管理局（PTA）表示，在社群網路應用程式未能依據巴國法律「適度……滿足要求」後，當局已封鎖用戶使用Tinder、Grindr、SayHi、Tagged和Skout。PTA表示，這項禁令解決了「不道德/不雅內容的負面影響」。

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數位人權團體「Bytes for All」的負責人艾哈邁德（Shahzad Ahmad）抨擊PTA的「道德監管」。艾哈邁德說，如果成年人選擇使用某個APP，不該由國家來決定他們是否應該使用它，他形容政府下禁令是「完全荒謬的舉動」，直言民眾會找到規避的方法。

上週，PTA要求YouTube立即封鎖它們認為「令人反感」的所有影片，不要讓該國使用者觀看。人權活動人士批評政府這項要求，並擔憂當局對網路和印刷媒體的審查制度和管控日趨嚴格。

巴基斯坦這個穆斯林占多數的國家有一些針對言論自由的現有或擬議限制，理由通常是出於伊斯蘭教或國家安全。

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