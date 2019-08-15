玩交友軟體要注意！網友爆料詐欺性侵慣犯「重出江湖」

2019-08-15 17:48

〔即時新聞／綜合報導〕交友軟體已然成為現代人尋找伴侶的工具之一，上頭不乏有長相甜美英俊的男女，其中還有高學歷、高顏值玩家，讓人心癢癢急於發展進一步關係。日前有網友爆料表示，在社交軟體上有名慣犯，會盜用他人相片以及偽造學歷，企圖騙取年輕人的錢財。

「爆料公社」今日發文指稱，在各式交友軟體上，有名許姓詐欺性侵慣犯會在網路上盜取他人相片，並以多種名稱以及偽造的學歷和經驗騙年輕人出來見面，等待時機成熟，便會以各種理由騙取對方財物，造成對方在錢財上受到重大損失。

爆料網友指出，許姓男子用各種化名及不同照片現身在網路世界，先是以年輕人相片的身分，透過雙聲帶變聲方式與被害者交談，並展現自己年輕有為、彬彬有禮，始對方產生好印象。之後便會傳一些與台灣名人的合照，試圖展現其人脈，增加對方信任度。

待時機成熟後，便會告訴對方因某些原因，急需大筆錢財，並指稱若無法在短時間內獲得該筆鉅額資產，將會有不堪設想的後果。許姓男子甚至會假扮成父子檔，以獲取對方的信任，或是自導自演，聲稱要做大生意需要投資，騙取對方拿出大筆錢財丟入水坑。

網友還爆料，許姓男子還有名胞姊為共犯。並爆出許姓男子曾犯下多起性侵案，但目前仍未落伍，希望網友們可以多加注意，勿再出現下個受害者。

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